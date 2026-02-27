Lucho Acosta não tem lesão, mas ainda é dúvida no Fluminense diante do Vasco

O departamento médico do Fluminense liberou o meia Lucho Acosta após os exames desta sexta-feira (27) descartarem qualquer lesão na coxa. O jogador, que deixou o gramado no duelo diante do Palmeiras, cumpriu apenas um cronograma regenerativo nesta tarde, mas projeta o retorno aos trabalhos com bola para este sábado.

A presença do atleta no clássico depende agora exclusivamente da resposta física que ele apresentará durante a atividade final no CT Carlos Castilho, onde a comissão técnica avaliará suas condições de jogo.

Além da expectativa pelo retorno do armador, o Tricolor concentra suas energias na semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco, agendada para este domingo no Maracanã.

O clube das Laranjeiras detém a vantagem do empate após vencer o confronto de ida por 1 a 0 no Nilton Santos.

Lucho Acosta surge como peça importante para consolidar essa vaga, já que soma três gols em dez partidas. Nesta temporada e acumula um histórico de seis gols e cinco assistências desde que vestiu a camisa tricolor em 33 oportunidades.

Bernal desfalca o Fluminense



Após o duelo contra o Palmeiras na última quarta-feira (25), na Arena Barueri, o departamento médico detectou um problema físico no volante Facundo Bernal. O atleta deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida válida pela quarta rodada do Brasileirão.

Embora o jogador tenha tentado permanecer no gramado, as dores o forçaram a sair aos 24 minutos da etapa inicial. Em virtude do ocorrido, o clube emitiu uma nota oficial para esclarecer a gravidade da situação

