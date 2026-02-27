Dodi valoriza vitória do Grêmio contra o Atlético e faz projeção para final do Gauchão

O Grêmio conquistou sua segunda vitória no Brasileirão na última quarta. Em duelo contra o Atlético Mineiro, o Tricolor conseguiu se sobressair e venceu pelo placar de 2 a 1, portanto, saltando para a oitava posição da competição.

O resultado foi valorizado pelo volante Dodi, que participou da partida e ajudou o Grêmio a sair de campo com os três pontos. Dessa forma, jogador destacou a atuação da equipe para se impor sobre o adversário e como essa vitória demonstra a força do elenco gremista.

“Foi um resultado muito importante para nós, ainda mais diante de um time qualificado. Conseguimos pressionar o adversário e marcamos os gols que precisávamos para conquistar a vitória. São três pontos fundamentais para nossa caminhada no Brasileiro e que mostram a força do grupo”, disse.

Desse modo, a vitória no Brasileiro dá confiança ao Grêmio para as finais do Gauchão. A equipe faz o primeiro jogo da final contra o Internacional neste domingo (01), às 18h, na Arena, na disputa por mais um título estadual.

“Agora é mudar o foco para a final do Gauchão, que é um objetivo muito grande para nós. Sabemos que os clássicos contra o Inter são decididos nos detalhes, então precisamos estar concentrados ao máximo. Vamos entrar em campo com muita determinação para fazer dois grandes jogos e buscar esse título”, acrescentou Dodi.

