Luiz Henrique marca gol vital pelo Zenit no Campeonato Russo

O atacante Luiz Henrique teve papel fundamental na volta do Campeonato Russo após a parada de inverno. Nesta sexta-feira (27), o ex-Botafogo marcou o gol da vitória do Zenit por 1 a 0 sobre o Baltika, fora de casa. Resultado esse, aliás, que colocou a equipe de São Petersburgo provisoriamente na liderança da temporada 2025/2026.

Com nota 8,2 na avaliação do portal estatístico Sofascore, Luiz Henrique balançou as redes em sua única finalização no alvo, somando três tentativas ao todo e participando ativamente das ações ofensivas.

Mesmo tendo somente 38 minutos em campo (entrou no lugar de Jhon Jhon, aos 16 minutos do segundo tempo), ele registrou 29 ações com a bola, três dribles certos em cinco tentativas e sofreu uma falta.

Luiz Henrique também mostrou eficiência na distribuição, com dez passes certos em 11 tentados (91% de aproveitamento) e 100% de acerto nos lançamentos, além de contribuir defensivamente com um desarme, dois cortes e três recuperações de bola. Na temporada 2025/2026, o atacante soma 18 partidas pelo Zenit, com três gols e duas assistências.

“Primeiramente, agradecer a Deus pelo gol, por ajudar a equipe a sair com a vitória. Foi uma vitória difícil. O time deles ataca e defende muito bem. Triunfo importante pra gente. Agora, é celebrar e seguir para os próximos desafios”, comentou o avante brasileiro em entrevista pós-jogo.

O Zenit, agora, volta a campo na próxima terça-feira (3) pra duelar contra o Baltika novamente. Agora, pelas quartas de final da Copa da Rússia.


