Flamengo bate o Vitória e sobe no Brasileirão Sub-20

O Flamengo se recuperou da goleada sofrida para o Vasco e voltou a vencer pelo Brasileirão Sub-20. Nesta sexta-feira (27/2), em duelo de Rubro-Negros, na abertura da terceira rodada, o time carioca bateu o Vitória por 3 a 1, subindo, assim, na tabela da competição. Agora, o Fla é o terceiro, com seis pontos em nove possíveis. O Vitória, por sua vez, conhece seu primeiro revés e cai para sétimo, com quatro pontos.

Aos 11′, Josmar abriu o placar. Daniel Sales cruzou com perfeição da direita, e o camisa 9 testou firme para, dessa forma, mandar no canto e abrir o marcador na Gávea. Menos de dois minutos depois, o Flamengo aproveitou que o Vitória sentiu o gol e fez o segundo. Ryan Roberto aproveitou falha e, da quina da área, mandou no ângulo do goleiro adversário, dobrando a vantagem com um golaço.

O Vitória, então, diminuiu aos 19′. Foi quando Marcos Cabrobó cruzou rasteiro da esquerda, e Hiago, de carrinho, mandou para o fundo da rede. Por fim, o terceiro gol do Flamengo saiu aos 8′ da etapa final, quando Guilherme Gomes converteu pênalti com categoria.

Próximos passos

O Flamengo ainda tem um último jogo antes de iniciar sua campanha na Libertadores Sub-20. É contra o Maricá, no outro sábado (7/3), pela rodada inaugural da Copa Rio. Depois, o time viaja a Quito, no Equador, onde disputa a Liberta da categoria. O Rubro-Negro se encontra no Grupo A, ao lado de Estudiantes Mérida (VEN), Bolívar (BOL) e Independiente Medellín (COL), aliás.

Já o Vitória tem a disputa do Campeonato Baiano pela frente. Na primeira rodada, o time encara o Estrela de Março, também no sábado, às 15h (de Brasília). Pelo Brasileirão Sub-20, os times só voltam a campo em abril.

