Domínguez é apresentado no Atlético e projeta: “Quero encontrar o equilíbrio”

Após pouco mais de duas semanas da demissão de Jorge Sampaoli, o Atlético Mineiro finalmente apresentou seu novo técnico. Nesta sexta-feira, Eduardo Domínguez falou pela primeira vez, de forma oficial, como novo treinador do Galo, e foi sabatinado pelos jornalistas presentes na Cidade do Galo.

Primeiramente, o técnico falou sobre o que pretende fazer nestes primeiros movimentos no comando do Atlético Mineiro. O ‘Barba’ afirmou que pretende encontrar um equilíbrio entre um time forte defensivamente e desenvolto no setor ofensivo.

“Minhas equipes são mais defensivas que ofensivas, mas fazemos muitos gols também. Uma boa defesa também é um bom ataque. Se você ataca bem, também defende menos. Quero encontrar o equilíbrio o mais rápido possível para uma equipe compacta, equilibrada, que saiba como quer atacar e como e onde deve se defender”, iniciou Domínguez.

O primeiro jogo do argentino como técnico do Atlético será uma partida decisiva. No domingo, o Galo visita o América no Independência em busca de uma vaga na final do Campeonato Mineiro. Eduardo Domínguez falou sobre a expectativa para a partida e entendeu que não terá uma tarefa fácil diante do Coelho.

“É uma partida decisiva. Temos que encarar como é. Temos que ganhar, temos que ganhar. E temos que colocar todo o nosso peso na equipe, nos nossos jogadores. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas temos que ter essa responsabilidade para entender a situação real de hoje e jogar essa partida com ânimo de ir ganhar”, afirmou.

“Eu acredito neles”

Por fim, Eduardo Domínguez falou sobre as primeiras impressões sobre o elenco do Atlético e sobre o que viu da equipe diante do Grêmio, na última quarta-feira, em Porto Alegre. Segundo o treinador, o elenco do Galo é de muita qualidade e que entende que há espaço para um crescimento individual e coletivo dos atletas.

“Para mim, o melhor que o Atlético tem hoje é a grande quantidade de bons jogadores, bons projetos. Talvez não estejam funcionando, talvez estão com menos confiança do que o usual. Os mais jovens devem aprender e devem melhorar. E os mais experimentados podem continuar melhorando e podem continuar aprendendo. Eu acredito nesses jogadores. O positivo que eu vi para vir aqui é a grande possibilidade de crescimento do jogador e do time. Eu acredito neles”, finalizou.