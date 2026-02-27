Santos fecha acordo com grupo americano para negociar SAF

O Santos deu um passo importante para criação da SAF. O clube oficializou, na tarde desta sexta-feira (27), a aceitação de uma proposta não vinculante do grupo norte-americano Saint Dominique Sports LLC para a aquisição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. A decisão, portanto, permite que o fundo de investimentos internacional inicie um processo de diligência detalhada, com duração prevista entre 60 e 90 dias, para verificar as condições contábeis e operacionais da instituição alvinegra.

O acordo estabelece um período de exclusividade nas tratativas. Assim impede que diretoria santista negocie com outros interessados enquanto a análise técnica estiver em curso.

Junto a isso, o Peixe também conduzirá uma investigação sobre a saúde financeira e a capacidade de investimento do grupo estrangeiro. A XP Investimentos atua como assessora financeira do clube paulista, enquanto o Rothschild & Co auxilia o grupo investidor nas negociações.

Confira nota oficial do Santos na íntegra:

O Santos Futebol Clube e a SDC Sports LLC, uma plataforma de investimentos global focada no desenvolvimento de longo prazo de clubes, informam que celebraram um acordo que concede exclusividade para o início de conversas sobre um possível investimento da SDC Sports LLC em uma…

A proposta

O Saint Dominique se propôs a investir os cerca de R$ 2 bilhões (sendo R$ 1 bilhão em aporte e outro bilhão em dívidas). Na proposta, o Santos ainda ficaria com uma porcentagem minoritária das ações do clube.

A proposta tem no contrato vetos importantes para a manutenção da história do Santos. A impossibilidade de mudança de nome, hino oficial, cores básicas do uniforme e localização seguirão no clube. Os colombianos, aliás, devem vir nos próximos meses ao Brasil para conhecer de perto a estrutura alvinegra.

Para aceitar uma proposta vinculante, o clube santista vai precisar passar por uma reforma estatutária no Conselho Deliberativo e depois em Assembleia Geral de Sócios. O processo, enfim, é longo e lento.

Conheça o grupo Saint Dominique?

A empresa é um fundo privado de investimentos com sede nos Estados Unidos e capital proveniente da fortuna da família Santo Domingo. Além disso, a família é dona do Grupo Valorem, que controla a TV Caracol na Colômbia, detém ações na AB Imbev e 10% do Washingon Commanders, da NFL.

