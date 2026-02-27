Leeds x City: onde assistir, escalações e arbitragem

Leeds e Manchester City se enfrentam neste sábado (28), às 14h30 (de Brasília), em partida válida pela 28ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola no tradicional Elland Road e os citizens vão em busca de mais uma vitória para seguir na caça ao líder Arsenal, enquanto os donos da casa querem se livrar do rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Leeds

Em casa, o Leeds terá mais um duelo importante na luta contra o rebaixamento. O time abriu a rodada na 15ª posição, com 31 pontos, com seis de vantagem para o Z3.

Além disso, o time comandado pelo técnico Daniel Farle vem de um empate fora de casa por 1 a 1 com o Aston Villa, terceiro colocado.

Para o jogo deste sábado, o Leeds não poderá contar com Okafor, lesionado.

Como chega o City

Por outro lado, o City segue em busca de mais um título da Premier League. O time é o vice-líder com 56 pontos, cinco a menos que o Arsenal, mas com um jogo a menos. Dessa maneira, a vitória fora de casa é fundamento para o time encostar de vez nos Gunners e colocar pressão na briga pelo troféu.

O time de Pep Guardiola vem em uma sequência de oito jogos sem perder, com vitórias importantes sobre o Liverpool e o Newcastle nas últimas rodadas. Além disso, são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos pela Premier League.

Por fim, Gvardiol, Kovacic, Doku e Savinho seguem lesionados e desfalcam o City neste final de semana.

LEEDS X CITY

28ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 28/02/2026, às 14h30 (de Brasília).

Local: Elland Road, em Leeds.

LEEDS: Darlow; Bogle, James Justin, Joe Rodon, Struijk e Gudmundsson; Stach, Ampadu, Gruev e Brenden Aaronson; Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke.

CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Ait Nouri; Rodri, Nico O’Reilly e Bernardo Silva; Semenyo, Marmoush e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Peter Bankes.

Auxiliares: Edward Smart e Blake Antrobus.

VAR: Paul Howard.

