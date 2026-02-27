Neto rebate contestações de Neymar após brilhar pelo Santos contra o Vasco

Neymar conquistou protagonismo pela primeira vez na temporada ao brilhar em rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o astro anotou os dois gols que garantiram o triunfo do Santos sobre o Vasco, pela quarta rodada da competição. Posteriormente, o ex-jogador Neto decidiu rebater uma contestação que o camisa 10 fez em entrevista depois da partida.

Assim, na edição desta sexta-feira (27) do programa “Os Donos da Bola”, o ex-atleta e apresentador da atração ressaltou o momento após a partida em que Neymar abordou as condenações recentes que ele sofreu.

“Semana passada, falaram que eu era o pior jogador do mundo. Particularmente, acho que no outro jogo fui melhor que hoje, mas aconteceu de ter marcado dois gols. Um dia você não serve, no outro tem que ir para a Copa. Futebol é assim. Estou vivendo um dia após o outro, tentando ficar na minha melhor forma”, desabafou Neymar.

“É verdade. Um dia não presta porque deixa de jogar, outro porque não treina, aí se machuca e se botar os números, esses dois gols não representam muito. Mas você é gênio, então merece. Apesar disso, estatisticamente, você está morto, vai nem para a Seleção juvenil. Quando ganha, vira um monstro. Tem que ter humildade”, argumentou o comunicador.

Apesar disso, Neto também enalteceu a performance de gala de Neymar contra o clube de São Januário.

“Agora, esse Neymar de ontem é o que tem que ir para a Copa… Tenho minhas dúvidas ainda em relação ao comportamento. Mas se ele jogar o que já jogou, esquece, ele deita”, complementou Neto.

Neymar homenageia Vini Jr e o incentiva

O astro também chamou atenção pela forma como celebrou. Após marcar seu primeiro tento na noite, o camisa 10 correu até a bandeirinha de escanteio e fez uma dança em volta dela. O gesto, aliás, não foi por acaso.

Ele explicou que a comemoração foi dedicada a Vini Jr, atacante do Real Madrid, que recentemente sofreu um episódio de racismo durante a partida contra o Benfica, pela Champions, em Lisboa. A coreografia, portanto, foi uma forma de solidariedade, reproduzindo exatamente o movimento que Vini havia feito no Estádio da Luz.

“A dancinha foi para o Vinicius Júnior. Eu falei para ele, quando ele fez o primeiro gol lá em Portugal, xingaram ele, fizeram racismo com ele e tudo mais. Falei para ele ‘que você faça um gol e faça a mesma comemoração, se eu fizer um gol, vou fazer igual’. Vini, é para você”, declarou.

Com o resultado, o Santos conheceu o seu primeiro triunfo no Brasileirão, chegando a quatro pontos na tabela. A vitória retirou o time de Juan Vojvoda da zona de rebaixamento e fez o Vasco passar a amargar a lanterna.

