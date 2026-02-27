Botafogo x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de avançar à terceira fase preliminar da Libertadores, o Botafogo volta as atenções para a Taça Rio, quando enfrenta o Boavista neste sábado (28), às 19h30, pela partida de volta da semifinal, no Nilton Santos. Na partida de ida entre as equipes, o Glorioso levou a melhor, fora de casa, em Saquarema, por 2 a 0. Agora, a equipe joga por um simples empate para avançar até a final da competição.

Onde assistir

Não quer perder nenhum drible? A partida entre Botafogo e Boavista, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio,, aliás, terá a transmissão do Premiere e Globoplay.

Como chega o Botafogo

O Botafogo entra como favorito para vencer, especialmente diante de um adversário de nível técnico inferior. Jogando em casa, o Glorioso tem desempenho sólido: venceu oito das últimas nove partidas como mandante. Além disso, no retrospecto recente contra o Boavista, o Fogo levou a melhor em três dos últimos quatro confrontos diretos.

A equipe conseguiu aliviar um pouco a pressão da temporada ao avançar para a última fase preliminar d Libertadores. No Brasileirão, ocupa a 13ª posição, com três pontos em três jogos, enquanto no Campeonato Carioca terminou a primeira fase na liderança do Grupo B, somando nove pontos em seis partidas.

A equipe comandada por Martín Anselmi, entretanto, ainda conta com desfalques importantes, como Allan, Santiago Rodríguez e Fernando Marçal. Mesmo assim, pela diferença técnica entre os elencos e pelo desempenho recente, não se espera grande resistência por parte do Boavista. Novo reforço do time, Cristian Medina, porém, ainda não está regularizado.

Como chega o Boavista

O Boavista chega para a partida em momento delicado, acumulando dois empates e três derrotas consecutivas. A mais recente foi diante do Maringá, por 3 a 2, em confronto válido pela Copa do Brasil. Antes disso, já havia sido superado pelo Botafogo em casa, no jogo de ida.

Embora entre em campo com o elenco completo, o time de Saquarema precisará de uma atuação praticamente perfeita, tanto defensiva quanto ofensivamente, para tentar surpreender e competir em alto nível nesta partida decisiva.

O time, aliás, terminou a primeira fase do Campeonato Carioca em terceiro lugar do Grupo B, somando oito pontos em seis jogos, e avançou para as quartas de final, onde caiu para o Madureira. Agora, o Boavista busca superar os próprios limites e apresentar uma atuação consistente para tentar quebrar o jejum de vitórias e avançar na competição.

BOTAFOGO x BOAVISTA

Semifinal da Taça Rio – Jogo de volta

Data-Hora: 28/2/2026 (sábado), às 19h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, em Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Raul, Kadu, Ythallo, Justino, Jhoan Hernández, Edenílson, Arthur Novaes, Luca Villalba, Caio Valle, Artur, Nathan Fernandes. Técnico: Martín Anselmi.

BOAVISTA: Maticoli, Cesinha, Bruno Jesus, Guilherme Lacerda, Tito, Kadu, Fernando Santanna, Felipinho, Isael, Lucas Silva, Brunão. Técnico: Gilson Kleina.

Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Marcelo Araújo Ossimo

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

