Proposta não seduz Artur Jorge, mas Vasco promete insistir nas negociações

O Vasco mantém cautela durante as negociações com candidatos para seu futuro técnico. O Cruz-Maltino deve descartar pelo menos Marcelo Gallardo, que estuda dar uma pausa em sua carreira de treinador. Entretanto, com Artur Jorge, outro alvo que demonstra resistência, o Gigante da Colina promete maior insistência.

O projeto que o clube carioca mostrou ao profissional português não foi visto como atraente por ele. Assim, nesta última semana, o treinador comunicou que sua intenção é permanecer no Catar. Por sinal, Artur Jorge tem a pretensão em retornar ao futebol brasileiro posteriormente. No entanto, sua principal exigência é se envolver em um trabalho que lhe permita brigar por títulos. No caso, um requisito que ele não vê o Vasco lhe possibilitar no momento. As informações são do portal “ge” e confirmadas pelo Jogada10.

Postura persistente do Vasco

O Vasco não desistiu de avançar na contratação do treinador Artur Jorge e avalia se é possível uma progressão nas conversas. Isso porque o Cruz-Maltino considera que o comunicado, que o treinador português emitiu através de sua assessoria de imprensa, representou uma resposta padrão. No caso, como uma maneira de tentar afastar especulações de uma saída, já que ele segue empregado como treinador do Al-Rayyan, do Catar.

Portanto, o Cruz-Maltino se mantém otimista, porque tem a esperança de ocorrer uma reviravolta nas negociações.Artur Jorge passa por um período de turbulência no comando do Al-Rayyan. Afinal, nesta quinta-feira (26), a equipe do treinador português perdeu por 3 a 2 para o Al-Gharafa, o segundo colocado do Campeonato Catari, o que deixa o time em quarto lugar.

O Vasco acredita que o revés influenciará em uma situação mais incômoda para Artur Jorge, com o aumento de pressões e cobranças sobre o seu trabalho no Oriente Médio. O Cruz-Maltino considera que essa possibilidade seria benéfica para um possível avanço das tratativas. Até porque a multa rescisória para quebrar o contrato do treinador português com o clube catari gira em torno de R$ 30 milhões.

