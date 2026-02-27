Luan Mestre vê Funkbol mais maduro na Kings League: “Conquistar coisas maiores”

O segundo split da Kings League Brasil está cada vez mais perto de começar. Com início previsto para o dia nove de março e um cenário marcado por reformulações nos elencos, o Podpah Funkbol Clube surge como um dos times atentos à chance de dar um passo além na competição.

A confiança se apoia no desempenho recente. Na Kings Cup Brasil, o Funkbol figurou entre as equipes de melhor rendimento e parou apenas na semifinal, deixando a sensação de que poderia ter ido ainda mais longe. Agora, a leitura interna é de evolução coletiva e maior preparo para lidar com os detalhes que decidem partidas. Um dos líderes do elenco, Luan Mestre destacou ao J10 que o grupo chega mais pronto para o novo desafio.

“Falando do split passado, foi no detalhe. E não desmerecendo a equipe da G3X, mas acho que um detalhe fez a diferença. Por mais que eles tenham mais tempo na liga, eu acho que agora a gente já vem com mais casca, que eu acho que a Kings League é isso. Quanto mais você joga, com mais casca você fica. E, cara, eu acho que essa união que tá tendo agora é coisa que com certeza vai botar a gente mais pra frente ainda, com estrutura, as coisas não vai faltar. Então a tendência é essa, a gente continuar fazendo um bom trabalho, mas conquistar coisas maiores.”

O sarrafo aumentou na Kings League

Além da experiência acumulada, o novo split traz um nível de exigência ainda maior. A liga recebeu reforços de peso, elevando o patamar técnico das partidas. Para Luan, o crescimento geral valoriza a competição e estimula o Funkbol a buscar protagonismo.

“Por mais que eu não estou com os caras, vou estar contra, mas pra gente é muito bom competir em alto nível e eu tenho certeza que eles estão aqui porque eles viram o alto nível antes de estarem. Então isso é muito bom, espero poder enfrentar eles e conseguir competir de igual para igual e, se Deus quiser, ser campeão.”

Por fim, o jogador deixou claro que o discurso dentro do elenco não foge da ambição maior. Mesmo com cautela, o objetivo é pensar grande desde o início do split.

“Não desmerecendo os outros, né? Mas a gente sempre pensa em título, não é da boca pra fora. Eu tenho agora um espírito um pouco mais de líder com os meninos, eu sempre tento botar isso na cabeça deles, porque realmente dá. E como eu falei, não desmerecendo ninguém, mas se a gente não pensar nisso, a gente fica para trás. Então acho que o pensamento é acreditar, mas vamos pouco a pouco. Vamos ganhar o primeiro jogo, se Deus quiser, a gente já consegue ter força para falar na frente e fazer por merecer para ser campeão também.”

