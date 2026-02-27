Kings League Brasil divulga primeira rodada e abre temporada com duelos de peso

A Kings League Brasil revelou nesta sexta-feira (27/2) os confrontos da primeira rodada do segundo split da competição. A bola começa a rolar no dia 9 de março, com calendário previsto até maio, e a expectativa é alta após a reformulação dos elencos e a chegada de novos nomes de peso ao torneio.

O que esperar dos confrontos

Atual campeã, a Furia estreia diante do Nyvelados, equipe que chega cercada de atenção do público. Afinal, o time apostou forte no mercado, anunciou as contratações de Ferrão e Dieguinho e ainda conta com Falcão como presidente, fator que elevou o interesse sobre o projeto.

Vice-campeão do último split, o Dendele tenta repetir o bom desempenho logo de cara. A equipe estreia contra o Podpah Funkbol Clube, que chega embalado após uma campanha sólida na Kings Cup Brasil e agora conta com Igão como um de seus presidentes, reforçando ainda mais a identidade do clube.

Outro confronto que chama atenção envolve novidade e tradição. Em sua primeira participação na liga, o Dibrados, comandado por Allan Stag e Lucas Tylty, mede forças com o Desimpain, antigo Desimpedidos. Terceiro colocado no split passado, o Desimpain também inicia um novo ciclo, com mudanças internas e estratégias renovadas.

A rodada ainda reserva o duelo entre o G3X, vice-campeão da Kings Cup Brasil, e o Capim FC. Liderado por Kelvin Oliveira e Gaulês, o G3X enfrenta um adversário que promete elevar o nível da disputa. O Capim, presidido por Jon Vlogs, trouxe três jogadores da Kings League Espanha e surge como uma das apostas para surpreender.

Por fim, encerrando a primeira rodada, o torneio coloca frente a frente dois gigantes dos esports. Loud e Fluxo se enfrentam logo na estreia, reacendendo uma rivalidade que já rendeu grandes momentos. Na Kings Cup Brasil, as equipes protagonizaram um duelo intenso, com direito a X1 entre presidentes e vitória da equipe de Coringa.

A primeira rodada da Kings League Brasil 2026

Desimpain x Dibrados

PodPah Funkbol Clube x Dendele

Furia x Nyvelados

G3X x Capim

Loud x Fluxo

