Brasileiro decide e Porto vence o Arouca no Campeonato Português

O Porto segue com vantagem na liderança do Campeonato Português. Na tarde desta sexta-feira (27), os Dragões tomaram um susto, mas venceram o Arouca por 3 a 1. Após marcar o gol mais rápido da história do Estádio do Dragão, os Azuis e Brancos permitiram o empate. Porém, contaram com a estrela do brasileiro William Gomes, que fez um gol e deu assistência no final para decretar a vitória.

Com o resultado, os portistas chegaram aos 65 pontos e seguem com uma vantagem de mais de um jogo com relação ao Sporting. Já os Lobos tiveram o seu bom momento freado na competição e permanecem na décima colocação, com 26 pontos.

Na próxima rodada, o Porto terá o clássico contra o Benfica, em Lisboa, no dia 08. Antes disso, os Dragões têm o primeiro duelo da semifinal da Taça de Portugal, contra o Sporting, na terça (03), também na casa do adversário. Já o Arouca visita o Famalicão.

Gol relâmpago coloca o Porto na frente

A partida começou com o Porto indo para cima e abrindo o marcador com 15 segundos. Depois de jogada de saída de bola ensaiada, Froholdt chutou cruzado e Pietuazewski apareceu no segundo pau para marcar. A arbitragem marcou impedimento, mas o VAR validou o gol dos donos da casa.

Os Dragões seguiram pressionando e por pouco não ampliaram. Alberto Costa cruzou rasteiro e Froholdt se antecipou à marcação para acertar a trave. Os Azuis e Brancos mantiveram o domínio, mas não chegavam com tanta intensidade. Apenas nos acréscimos, Pepê recebeu na área e só não marcou porque a defesa travou na hora certa.

William Gomes salva os Dragões

No segundo tempo, o Porto seguiu em cima, mas sem tantas chances assim. Na primeira oportunidade, Deniz Gül recebeu de Zaidu na área e mandou por cima do gol.

A máxima do futebol se fez presente e os Dragões pagaram pela falta de eficiência. Djouahra arriscou de fora da área e deixou tudo igual para o Arouca. Depois disso, os donos da casa foram para cima e conseguiram voltar a ficar à frente em um lance polêmico. Fofana recebeu na área e furou. Porém, a arbitragem entendeu que Molina atrapalhou a finalização do jogador. Pênalti, confirmado pelo VAR, e na cobrança o brasileiro William Gomes bateu no alto e colocou o time da casa na frente.

Nos acréscimos, o brasileiro apareceu novamente. William Gomes cruzou de trivela na área e Moffi apareceu na pequena área para marcar o terceiro e decretar a vitória portista.

