Organizada do Cruzeiro cobra jogadores, Tite e dirigente em reunião

Por conta do início aquém do esperado na temporada, o Cruzeiro recebeu, nesta sexta-feira (27), na Toca da Raposa II, integrantes da Máfia Azul, principal torcida organizada do clube. A reunião foi pacífica e houve cobranças por melhores resultados. A informação do encontro foi da “Itatiaia”.

O técnico Tite, os jogadores Kaio Jorge, Lucas Silva, Lucas Romero, Cássio, Fabrício Bruno e Matheus Pereira, além do diretor executivo de futebol, Bruno Spindel participaram da reunião na Toca II.

Até o momento, a Raposa ainda não venceu equipes que disputam o Brasileirão e ocupa a vice-lanterna da competição, com dois pontos. O desempenho é o segundo pior início do clube na era dos pontos corridos. Além disso, o time tem apenas três vitórias nos últimos 10 jogos.

Ao todo, Tite comandou o Cruzeiro em 13 partidas desde que assumiu o cargo, no início de 2026, após a saída de Leonardo Jardim. Até aqui, são seis vitórias (todas pelo Campeonato Mineiro), dois empates e cinco derrotas.

Ciente da pressão da torcida, o Cruzeiro entra em campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, para jogo de volta da semifinal do Estadual contra o Pouso Alegre. A equipe comandada pelo técnico Tite tem a vantagem do empate, mas uma vitória seria a melhor opção por conta de todo o contexto.

