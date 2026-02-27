Al-Hilal vence Al-Shabab de virada e segue firme na briga pelo título Saudita

Na briga pelo título do Campeonato Saudita, o Al-Hilal fez um jogo eletrizante fora de casa e venceu o Al-Shabab por 5 a 3 nesta sexta-feira (27), com direito a gol do brasileiro Marcos Leonardo. Pressionado por resultados recentes e com rumores na imprensa local sobre uma possível demissão, o técnico Simone Inzaghi viu sua equipe sair atrás no placar, mas reagir ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Al-Hilal segue firme na disputa, ocupando a terceira colocação e empatado em pontos com o Al-Nassr, que ainda joga na rodada. Na liderança aparece o Al Ahli, um ponto à frente dos concorrentes diretos.

Al-Shabab x Al-Hilal

Brownhill abriu o marcador para os mandantes, mas Kanno empatou pouco depois. Um gol contra de Al Bulayhi ajudou na virada, antes de Hamdallah deixar tudo igual novamente. Nos acréscimos da etapa inicial, Koulibaly colocou o Al-Hilal em vantagem: 3 a 2.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo intenso. Mandash ampliou logo aos três minutos e, em seguida, deu assistência para Marcos Leonardo fazer o quinto. Adli ainda diminuiu, mas não evitou a derrota do Al-Shabab.

