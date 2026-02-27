São Paulo tem retornos em treino no CT da Barra Funda

O São Paulo treinou nesta sexta-feira (27), no CT da Barra Funda, de olho na semifinal do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, às 20h30 (de Brasília) de domingo, na Arena Barueri. Esta foi a segunda atividade dos jogadores após a vitória sobre o Coritiba, na quarta, pelo Brasileirão.

LEIA MAIS: São Paulo reencontra o Palmeiras em cenário oposto ao do último clássico

Dessa maneira, os atletas que atuaram por mais tempo no triunfo no Couto Pereira fizeram exercícios de mobilidade na parte interna do CT. Em seguida, foram ao gramado para um complemento físico.

Os demais jogadores estiveram com Crespo no gramado. O treinador realizou um treino de mobilidade e exercícios coordenativos, seguidos de um treino de ataque contra defesa. Para finalizar, uma atividade tática de 11 contra 11.

Poupados contra o Coritiba, Lucas Ramon, Sabino e Danielzinho estiveram com o elenco que treinou no campo. Aliás, em recuperação de dores na coxa esquerda, Lucca fez um trabalho individualizado.

Crespo não poderá contar com o zagueiro Alan Franco diante do Palmeiras. Afinal, ele foi expulso diante do Bragantino e deixou uma dúvida para o técnico montar a defesa. Um possível São Paulo para enfrentar o time alviverde tem: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda (Ferraresi), Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Calleri.

Neste sábado (28), o São Paulo finaliza a preparação para o duelo da semifinal. O vencedor enfrenta Novorizontino ou Corinthians na decisão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.