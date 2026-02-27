Vasco iguala pior começo no Brasileirão na história dos pontos corridos

A derrota para o Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, na última quinta-feira (26), não representou apenas a queda do Vasco para a lanterna da competição. Isso porque o resultado negativo fez a campanha até aqui na edição de 2026 do torneio se transformar no pior início de trajetória do Cruz-Maltino no Brasileirão desde o estabelecimento dos pontos corridos. Com isso, o clube de São Januário repetiu seu desempenho nas edições de 2004 e 2019 do campeonato. Inclusive, nas três oportunidades, a equipe conquistou somente um ponto em 12 possíveis.

Até aqui no torneio, o Gigante da Colina soma apenas um empate e três derrotas. O único ponto que o time conquistou foi no duelo contra a Chapecoense, pela segunda rodada no Brasileirão. Na oportunidade, aliás, o Vasco estreava como mandante e tentava iniciar a campanha em seus domínios com o resultado positivo. No caso, como uma tentativa de não igualar o desempenho frustrante que apresentou em São Januário no ano passado.

Entretanto, o Cruz-Maltino não teve êxito em sua missão. Mesmo com uma postura ofensiva, intenso volume de jogo e criação de diversas chances, o Gigante da Colina pecou em converter as oportunidades em gol. Portanto, apesar de abrir o placar, levou o empate na reta final da partida. Os outros resultados na competição foram derrotas para Mirassol, Bahia e Santos, respectivamente.

Vasco sofre com cenário semelhante anteriormente

Levando em consideração as outras duas campanhas iguais no Brasileirão na era dos pontos corridos, em 2019 o clube de São Januário também passou a ocupar a 20ª colocação do torneio. Na época, o empate da equipe ocorreu em duelo contra o Corinthians e as derrotas para Athletico Paranaense, Atlético e outra vez para o Santos.

O começo de temporada frustrante tanto no Campeonato Brasileiro como no Estadual provocou os aumentos de cobrança e pressão sobre o trabalho de Fernando Diniz. Portanto, depois do resultado negativo para o Fluminense, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca, o comandante não resistiu e sofreu a demissão do cargo. A propósito, em 12 compromissos até aqui no ano, o Vasco venceu somente três.

Durante o período em que traçava o planejamento, o Cruz-Maltino estabeleceu o Brasileirão como seu foco central na temporada. Uma das principais metas que a diretoria definiu era começar a competição de maneira positiva. Isso porque, desde o último retorno à elite do futebol brasileiro, o time teve inícios de trajetórias irregulares. Posteriormente, necessitou de uma mobilização para reagir no decorrer do campeonato.

O compromisso seguinte do Vasco também conta com caráter decisivo, já que se trata do jogo de volta pelas semifinais do Carioca contra o Fluminense, às 18h, no próximo domingo (01/03). Em seguida, na quinta rodada do Brasileirão, enfrentará o Palmeiras, no dia 12 de março, em São Januário.

Posições depois da quarta rodada do Brasileirão

2004 – Classificação -> 21ª – Pontos: um – Retrospecto: um empate e três derrotas

2005 – Classificação -> 9ª – Pontos: sete – Retrospecto: duas vitórias, um empate e uma derrota

2006 – Classificação -> 6ª – Pontos: oito – Retrospecto: duas vitórias e dois empates

2007 – Classificação -> 4ª – Pontos: oito – Retrospecto: duas vitórias e dois empates

2008 – Classificação -> 4ª – Pontos: sete – Retrospecto: duas vitórias, um empate e uma derrota

2010 – Classificação -> 16ª – Pontos: quatro – Retrospecto: uma vitória, um empate e duas derrotas

2011 – Classificação -> 7ª – Pontos: sete – Retrospecto: duas vitórias, um empate e uma derrota

2012 – Classificação -> 1ª – Pontos: 12 – Retrospecto: quatro vitórias

2013 – Classificação -> 10ª – Pontos: seis – Retrospecto: duas vitórias e duas derrotas

2015 – Classificação -> 17ª – Pontos: três – Retrospecto: três empates e uma derrota

2017 – Classificação -> 11ª – Pontos: seis – Retrospecto: duas vitórias e duas derrotas

2018 – Classificação -> 2ª – Pontos: oito – Retrospecto: duas vitórias e dois empates

2019 – Classificação -> 20ª – Pontos: um – Retrospecto: um empate e três derrotas

2020 – Classificação -> 1ª – Pontos: dez – Retrospecto: três vitórias e um empate

2023 – Classificação -> 11ª – Pontos: cinco – Retrospecto: uma vitória, dois empates e uma derrota

2024 – Classificação -> 17ª – Pontos: três – Retrospecto: uma vitória e três derrotas

2025 – Classificação -> 7ª – Pontos: seis – Retrospecto: duas vitórias e duas derrotas

*Em 2009, 2014, 2016, 2021 e 2022 o Vasco disputou a Série B



