Carioca pode “salvar” o semestre do Flamengo

Ao perder a Recopa Sul-Americana para o Lanús (ARG), na última quinta-feira (26/2), em pleno Maracanã, o Flamengo entrou de vez em crise. Após encerrar 2025 em alta, quase sendo campeão Intercontinental (só perdeu para o PSG (FRA) nos pênaltis), a expectativa era por uma nova temporada recheada de conquistas. O que se vê, porém, não é o caso, com o primeiro semestre do ano em cheque.

Afinal, o Rubro-Negro até contratou Andrew, Vitão e Lucas Paquetá, ampliando o leque de opções no elenco. No entanto, já perdeu os três primeiros títulos do ano. Foi vice-campeão na Supercopa Rei do Brasil, ao levar 2 a 0 do Corinthians, em Brasília, e também da citada Recopa, contra os argentinos do Lanús – este, em jogos de ida e volta. Além disso, não conseguiu ganhar a Taça Guanabara, torneio que defendia o bicampeonato.

Dessa forma, o que resta neste primeiro semestre para o pressionado técnico Filipe Luís é exatamente o Campeonato Carioca. Isso porque, das competições que restaram para a temporada 2026, apenas o Estadual tem seu campeão definido antes de julho. Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, torneios que o Flamengo aparece até como um dos favoritos, ocorrem ao longo do ano.

Dois jogos para o título

E até no Carioca o Fla teve seus percalços. Como de costume, iniciou sua campanha com um time sub-20, abrindo mão até mesmo da disputa da Copinha 2026. No entanto, com regra diferente para a atual temporada, o Carioca é mais curto, o que fez com que o Rubro-Negro flertasse até mesmo com o rebaixamento no estadual, já que não venceu em seus três primeiros compromissos.

Assim, o elenco principal precisou aparecer mais cedo, fazendo sua parte e vencendo o clássico contra o Vasco, no Maracanã. O esforço foi suficiente para evitar a disputa do Quadrangular da Morte (Grupo X, onde quatro times lutariam contra a queda) e para a classificação à semifinal.

Após vencer o Botafogo nas quartas de final, o Fla encaminhou a vaga em sua oitava final consecutiva de Carioca ao fazer 3 a 0 no Madureira na ida. Na segunda-feira (2/3), jogará para protocolar a classificação à decisão, contra Fluminense ou Vasco. Pelo fato de a final ser em jogo único, o Rubro-Negro está a dois jogos de conquistar o tricarioca e, assim, amenizar a panela de pressão na Gávea.

