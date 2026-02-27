João Gomes marca, Wolverhampton bate Aston Villa e segue vivo na Premier League

Ainda em situação delicada, o Wolverhampton ganhou força e segue vivo na Premier League. Nesta sexta-feira (28), os Wolves venceram o Aston Villa por 2 a 0, no Molineux, pela 28ª rodada da competição. O brasileiro João Gomes, ex-Flamengo, abriu o placar e Rodrigo Gomes, no último lance do jogo, garantiram o triunfo tão importante. Com isso, a equipe comandada por Rob Edwards segue viva na disputa.

Com o resultado, o Wolverhampton conquistou a sua segunda vitória no Campeonato Inglês e segue na lanterna, com apenas 13 pontos, seis a menos que Burnley. West Ham, primeiro time que abre a zona de rebaixamento, tem 25 pontos. Do outro lado, o Aston Villa permanece na terceira posição, com 51 pontos. O time, aliás, não pode ser ultrapassado por conta do número de vitórias.

A última dos Wolves na Premier League aconteceu contra o West Ham por 3 a 0, no dia 3 de janeiro, pela 20ª rodada. Na ocasião, Hwang Hee-chan, Mateus Mané e Arias, hoje no Palmeiras, marcaram os gols.

João Gomes abre caminho para vitória

brasileiro João Gomes abriu o placar no Molineux em belo gol. O volante iniciou a jogada, tocou para Tchatchoua, que cruzou a bola para área, e Armstrong apenas escorou e o camisa 8 invadiu a área e bateu no canto direito do goleiro adversário para balançar as redes. Esse, aliás, foi o primeiro gol dele na Premier League nesta temporada. E que momento para marcar. Ele, aliás, quebra jejum de um ano sem balançar as redes.

A equipe do Aston Villa até conseguiu ter maior posse de bola, mas faltou eficiência na conclusão das jogadas. Com a desvantagem, o time comandado por Unai Emery acelerou o jogo e tentou empatar o duelo, porém os Wolves seguraram a pressão dos visitantes.

No último lance do jogo, os Lobos, aliás, acharam um contra-ataque fatal. Logo após Yerson Mosquera afastar a bola em cima da linha, Mateus Mané iniciou o ataque e tocou a bola para João Gomes no lado esquerdo da área. Seu chute é bloqueado, mas a bola sobra para Rodrigo, que chutou forte e garante a vitória emocionante.

E agora?

Agora, os clubes focam na 29ª rodada da Premier League. Os Wolves enfrentam o Liverpool na próxima terça-feira (3), às 17h (de Brasília), no Molineux. Na quarta-feira (4), os Leões recebem o Chelsea, às 16h30 (de Brasília), no Villa Park.

Jogos da 28ª rodada da Premier League

Sexta-feira (27/2)

Wolverhampton 2×0 Aston Villa

Sábado (28/2)

Bournemouth x Sunderland – 9h30

Liverpool x West Ham – 12h

Newcastle x Everton – 12h

Burnley x Brentford – 12h

Leeds United x Manchester City – 14h30

Domingo (1/3)

Brighton x Nottingham Forest – 11h

Fulham x Tottenham – 11h

Manchester United x Crystal Palace – 11h

Arsenal x Chelsea – 13h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.