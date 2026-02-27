Lens tropeça no Strasbourg e pode ver PSG ampliar vantagem na liderança do Francês

Strasbourg e Lens empataram em 1 a 1 nesta sexta-feira (27), no Stade de la Meinau, resultado que mantém o Lens na vice-liderança do Campeonato Francês. Joaquín Panichelli abriu o placar para os donos da casa, enquanto Mamadou Sangare deixou tudo igual para o Lens, que ainda teve outras oportunidades de virar, mas somou apenas um ponto na abertura da 24ª rodada.
Dessa maneira, o PSG pode ampliar a vantagem no topo da tabela. O Lens chegou a 53 pontos, agora um a menos que o clube parisiense. No entanto, o time comandado pelo técnico Luis Enrique visita o Le Havre neste sábado e pode ampliar a gordura para quatro pontos.
Na sequência da temporada, o Strasbourg recebe o Reims pela Copa da França, e o Lens encara o Lyon, também pela competição.
O jogo
O Strasbourg abriu o placar aos 18 minutos em um contra-ataque rápido. Joaquín Panichelli finalizou de fora da área e acertou o ângulo, marcando seu 14º gol no campeonato e colocando os donos da casa em vantagem.
Na etapa final, o Lens voltou mais ofensivo e empatou aos 17, quando Mamadou Sangare aproveitou sobra após escanteio e bateu de esquerda, de longe, no canto. O goleiro Mike Penders fez defesas importantes para segurar a pressão, que aumentou com as entradas de Allan Saint-Maximin, Abdallah Sima e Amadou Haidara. O VAR ainda confirmou a decisão de não marcar pênalti para o Strasbourg e, nos acréscimos, Penders evitou a virada ao defender chute de Haidara.
Jogos da 24ª rodada do Campeonato Francês
Sexta-feira (27/2)
Strasbourg 1×1 Lens
Sábado (28/2)
Rennes x Toulouse – 13h
Monaco x Angers – 15h
Le Havre x PSG – 17h05
Domingo (1/3)
Paris FC x Nice – 11h
Lorient x Auxerre – 13h15
Lille x Nantes – 13h15
Metz x Brest – 13h15
Olympique de Marselha x Lyon – 16h45
*Horários de Brasília.
