Daiane Muniz apita Palmeiras x São Paulo pela semifinal do Paulistão

O clássico entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulistão terá a arbitragem de Daiane Muniz, segundo escala divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta sexta-feira (27). A árbitra, que carrega o emblema Fifa, será auxiliada por uma equipe totalmente feminina em campo.

Assim, Neusa Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa serão as assistentes, enquanto Marianna Nanni Batalha e Izabele de Oliveira serão quarta e quinta árbitras, respectivamente. Vale destacar que, do quinteto, apenas as duas últimas não carregam o emblema da Fifa no uniforme.

Por fim, Thiago Duarte Peixoto, o único homem da equipe principal de arbitragem, será responsável pelo VAR. Seus auxiliares também são homens: Fabricio Porfirio de Moura e Thiago Luis Scarascati.

Vale lembrar, aliás, que Daiane Muniz integra o quadro de árbitros da Fifa desde 2025. Além disso, atuou em competições de alto nível nos últimos anos. Entre eles, os Jogos Olímpicos de Paris (2024) e a Copa do Mundo feminina de 2023, além de Mundiais femininos de base (sub-17 em 2024 e sub-20 em 2022).

Palmeiras e São Paulo se enfrentam no domingo (1ª), às 20h30 (de Brasília), pela semifinal do Paulistão. O jogo acontece na Arena Barueri e o vencedor avança à final. Em caso de empate, disputa de pênaltis define o classificado.

Daiane Muniz foi vítima de fala machista de zagueiro do Bragantino

Na última semana, Daiane Muniz foi alvo de falas machistas de Gustavo Marques, zagueiro do Bragantino, que culpou a arbitragem pela eliminação de sua equipe nas quartas de final do Paulistão. Por coincidência, o adversário da partida também era o São Paulo. Na ocasião, o jogador afirmou que Daiane não poderia comandar aquele jogo apenas por ser mulher.

“Quero falar da arbitragem. Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras e Corinthians e colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho”, disparou o jogador.

“A federação tem de olhar para um jogo desse tamanho e não colocar uma mulher. Com todo respeito às mulheres — sou casado, tenho mãe. Desculpa se falo algo para as mulheres, mas, pelo tamanho do jogo, ela não deveria apitar essa partida”, concluiu Gustavo Marques na ocasião.

As falas repercutiram imediatamente na imprensa e nas mídias sociais. Diante disso, o jogador pediu desculpas poucos minutos depois, na zona mista do Estádio Cícero de Souza Marques, casa do Bragantino. Segundo ele, tanto a esposa quanto a mãe, citadas na primeira entrevista como justificativa para as falas machistas, o repreenderam pela entrevista.

O Bragantino anunciou, no início da semana, que aplicou multa no valor de 50% do salário de Gustavo Marques e que o valor será revertido para uma ONG que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na cidade de Bragança Paulista. Além disso, o jogador acabou afastado da equipe no último jogo, diante do Athletico, pelo Brasileirão.

