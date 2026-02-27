Sporting vence Estoril e segue na cola do Porto no Campeonato Português

O Sporting venceu o Estoril por 3 a 0 nesta sexta-feira (27), no Estádio José Alvalade, pela 24ª rodada do Campeonato Português. O colombiano Luís Suárez marcou os dois primeiros gols do jogo, sendo o segundo em uma bela finalização. Por fim, Daniel Bragança marcou o terceiro, já nos acréscimos do jogo.

Com este resultado, o Sporting segue na vice-liderança do Campeonato Português, com 61 pontos. Assim, o time segue na cola do Porto, que venceu a sua partida mais cedo e lidera a competição. A diferença entre as equipes é de quatro pontos.

O Estoril, por sua vez, estaciona na sétima posição da tabela, com 33 pontos. A diferença para o Braga, primeiro time na zona de classificação para competições europeias, é de nove pontos. Os Guerreiros do Minho, contudo, ainda jogam na rodada e, portanto, a diferença entre os times pode aumentar para 12 pontos ainda nessa rodada.

Como foi o jogo

Como era de se esperar, o Sporting usou o fator casa para se impor diante do adversário e abriu o placar cedo. Logo aos seis minutos, Trincão recebeu passe na ponta direita, puxou para a canhotinha e cruzou com precisão em direção à segunda trave, nas costas da defesa do Estoril. Luís Suárez fez boa leitura, atacou o espaço e, de primeira, finalizou para abrir o placar.

Pouco tempo depois, aos 16, o colombiano voltou a balançar as redes, ampliando o placar para os Leões com um golaço. O atacante recebeu lançamento de Hjulmand nas costas da defesa adversária e entre os zagueiros, completamente livre de marcação. Cara a cara com o goleiro, o artilheiro dominou com a perna esquerda e finalizou de direita, sem deixar a bola cair, aumentando a vantagem do Sporting.

O que se viu a partir daí foi o controle quase que absoluto dos donos da casa, que finalizaram sete vezes na primeira etapa (o Estoril chutou apenas duas vezes). Na segunda etapa, os visitantes até que tentaram diminuir o placar e chegaram a dividir posse de bola com os Leões. O time comandado por Rui Borges, no entanto, soube controlar o jogo e manter o placar construído ao longo da primeira etapa.

Já no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo, Daniel Bragança infiltrou na área, recebeu passe do lado esquerdo do campo, cortou a marcação e, de frente para o gol, praticamente na pequena área, finalizou para dar números finais ao jogo.

Próximos jogos de Sporting e Estoril

O Sporting volta a campo na terça-feira (3), às 17h45 (de Brasília), pela semifinal da Taça de Portugal, em jogo único. O adversário é ninguém menos que o Porto, e o jogo acontece em Alvalade, casa dos Leões. Na sequência, a equipe enfrenta o Braga, agora fora de casa, pelo Campeonato Português. A partida acontece no sábado (7), às 15h (de Brasília).

O Estoril, por sua vez, atua novamente também no sábado (7), às 17h30 (de Brasília), pelo campeonato nacional, diante do Casa Pia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.