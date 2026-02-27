Costa Rica x Brasil (feminino), com a Voz do Esporte, às 20h30

Na noite desta sexta-feira (27), às 22h (de Brasília), o Brasil visita a Costa Rica. O jogo rola no Estádio Alejandro Moreta Soto, em Alajuela, cidade da grande San José, a capital do país da América Central. O amistoso é o primeiro jogo do ano do selecionado do trenador Arthur Elias neste ano em que antecede à disputa da Copa do Mundo no Brasil. Ainda nesta Data Fifa, a Seleção vai encarar a Venezuela, no dia 04, e o México, no dia 07.

Este amistoso internacional terá a cobertura da Voz do Esporte, a partir das 20h30 (de Brasília) com Ricardo Froede comandando o esquenta e também na narração.