CBF define sorteio de grupos para Copas do Nordeste, Verde e Sul-Sudeste na terça

A CBF realizará o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste, Copa Verde e Copa Sul-Sudeste na próxima terça-feira, às 14h. Os três torneios regionais possuem início previsto para o dia 25 de março e as finais acontecem em 7 de junho. Além dos troféus, as competições oferecem um atrativo esportivo fundamental para o planejamento dos clubes: os campeões garantem vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. A principal novidade da temporada envolve a criação da Copa Sul-Sudeste, que preenche o calendário de equipes dessas regiões no primeiro semestre.

Copa do Nordeste amplia número de participantes para 2026

A fase de grupos do Nordestão cresceu de 16 para 20 clubes nesta edição, o que provocou a extinção da fase preliminar da competição. O novo formato divide as equipes em quatro chaves com cinco integrantes em cada uma. Para garantir a realização de clássicos estaduais logo na primeira fase, a CBF impede que times do mesmo estado ocupem o mesmo grupo. Dessa forma, as equipes enfrentam adversários de chaves distintas, totalizando cinco jogos para cada participante. Os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata.

Clube Estado Clube Estado ABC RN Fortaleza CE América-RN RN Imperatriz MA ASA AL Itabaiana SE Botafogo-PB PB Jacuipense BA Ceará CE Juazeirense BA Confiança SE Maranhão MA CRB AL Piauí PI Ferroviário CE Retrô PE Fluminense-PI PI Sousa PB Sport PE Vitória BA

CBF detalha estreia da Copa Sul-Sudeste com formato inédito

A Copa Sul-Sudeste estreia no calendário nacional com a participação de 12 clubes de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e estados do Sul. O Internacional desistiu formalmente da disputa na semana passada, abrindo espaço para a configuração final do torneio. O formato prevê dois grupos onde os times enfrentam adversários da chave oposta em turno único. Cada equipe disputará seis partidas na fase inicial, sendo três delas como mandante. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para as semifinais da competição regional.

Clube Estado Clube Estado América-MG MG Novorizontino SP Avaí SC Operário-PR PR Caxias RS Sampaio Corrêa-RJ RJ Chapecoense SC São Bernardo SP Cianorte PR Tombense MG Juventude RS Volta Redonda RJ

Copa Verde divide regiões Norte e Centro-Oeste em blocos

A Copa Verde 2026 terá 24 equipes divididas em dois blocos geográficos: a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste. Cada bloco contará com 12 clubes distribuídos em dois grupos de seis integrantes. O regulamento prevê que os dois melhores de cada chave avancem para as fases eliminatórias dentro de suas respectivas regiões. O campeão de cada bloco garante a vaga na terceira fase da Copa do Brasil, enquanto os vencedores da Norte e do Centro-Oeste duelam em uma grande final para decidir o título geral.

Bloco Norte Estado Bloco Centro-Oeste Estado Amazonas AM Anápolis-GO GO Águia de Marabá PA Araguaína-TO TO Galvez-AC AC Atlético-GO GO GAS-RR RR Capital-DF DF Guaporé-RO RO Cuiabá MT Independência-AC AC Gama DF Monte Roraima RR Operário-MS MS Nacional-AM AM Porto Vitória-ES ES Paysandu PA Primavera-MT MT Porto Velho RO Rio Branco-ES ES Remo PA Tocantinópolis TO Trem-AP AP Vila Nova GO

