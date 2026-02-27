Em último jogo antes da Libertadores, Palmeiras vence Athletico pelo Brasileirão sub-20

O Palmeiras venceu o Athletico por 3 a 2 nesta sexta-feira (27), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela terceira rodada do Brasileirão sub-20. Érick Belé (duas vezes) e Juliano, nos acréscimos do segundo tempo, marcaram para o Verdão. Lucas Marezi (também duas vezes), fez os gols do Furacão.

Com este resultado, as Crias da Academia assumem a liderança do Brasileirão sub-20 de forma provisória. A equipe, que segue invicta, tem sete pontos em três jogos. Vale destacar, no entanto, que o time pode perder a posição ainda no complemento da rodada. Vasco e Santos, por exemplo, seguem com 100% de aproveitamento.

O Furacão, por sua vez, estaciona na oitava posição, com apenas três pontos. A Piazada possui uma vitória, na segunda rodada da competição, e duas derrotas até o momento.

Como foi o primeiro tempo

O Palmeiras abriu o placar ainda no início do jogo. Com apenas cinco minutos, Riquelme Filipi recebeu lançamento do lado esquerdo, partiu para cima da marcação e deu passe entre os defensores para o meio da área. Praticamente na marca do pênalti, Érick Belé recebeu, ajeitou e finalizou com força para colocar o Verdão na frente.

Pouco tempo depois, aos nove minutos, Victor Gabriel recebeu passe enfiado, disparou nas costas da defesa e invadiu a área. Na sequência, o jogador acabou tocado pela zaga do Athletico, e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Érick Belé bateu colocado no canto direito do goleiro adversário, marcando o segundo das Crias da Academia.

Como foi o segundo tempo

Em desvantagem no placar, o Furacão aos poucos igualou as ações do jogo e tentou diminuir o prejuízo. Mas a Piazada só conseguiu balançar as redes mesmo no segundo tempo. Aos 12 minutos, Sorriso disputou lançamento com Benedetti, ganhou na dividida e enfiou passe para Lucas Marezi, que invadiu a área e finalizou cruzado para diminuir.

O Palmeiras, que desde o início do jogo tentava pressionar a saída de bola do Athletico para controlar o jogo, seguiu com a sua proposta. O Furacão, no entanto, passou a acertar mais os lançamentos para fugir da marcação do Verdão e, assim, criou mais chances que na primeira etapa. Aos 19 minutos, Lucas Marezi tabelou com João Gomes na ponta direita, recebeu na área e bateu colocado para igualar o placar.

Quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado, o Palmeiras conquistou a vitória em lance que iniciou justamente após uma pressão na saída de bola do adversário. Na retomada de posse, Felipe Teresa lançou Riquelme Filipe mais uma vez, que recebeu na linha de fundo. O camisa 7 do Verdão cruzou rasteiro para o meio da área e Juliano finalizou para dar a vitória para as Crias da Academia.

Próximos jogos de Palmeiras e Athletico

Este foi o último jogo do Palmeiras antes da disputa da Libertadores sub-20, que acontece no Equador. Assim, o Verdão volta a campo no dia 8 (domingo), quando encara a Universidade Católica (Chile), às 21h (de Brasília). O Athletico, por sua vez, deve voltar a campo apenas em abril, quando o Brasileirão sub-20 volta a ser disputado. O próximo adversário do Furacão é o Santos.

