Santos pode inscrever Oliva após Fifa retirar clube da lista do transfer ban

O transfer ban do Santos na Fifa, que impedia o clube de inscrever novos jogadores, oficialmente caiu. O clube quitou na última quarta-feira (25) a dívida no valor de 2,56 milhões de euros (cerca de R$ 15,3 milhões na cotação atual) que tinha com o Arouca (Portugal) pela contratação de João Basso.

+ Leia mais: Transfer ban assombra clubes do futebol brasileiro

A pendência financeira motivou a punição aplicada pela Fifa ainda em maio de 2025. Em janeiro deste ano, a Corte Arbitral do Esporte confirmou a condenação da entidade máxima do futebol e estipulou o prazo de 45 dias para o pagamento.

No dia 19, contudo, a Fifa incluiu o Santos na lista do transfer ban. A decisão pegou a diretoria de surpresa, já que a gestão trabalhava com o prazo máximo 26 de março para quitar a dívida.

Com isso, o Santos recupera o direito de registrar novos atletas – a punição era válida por três janelas de transferências. Essa liberação permite a inscrição do volante uruguaio Christian Oliva, contratado junto ao Nacional (Uruguai). O jogador, inclusive,já frequenta o CT Rei Pelé, mas aguardava regularização para atuar.

Dessa forma, a comissão técnica pode relacionar Oliva para o confronto contra o Mirassol pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes jogam no dia 10 de março (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), fora de casa.

