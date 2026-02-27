Botafogo preserva titulares contra o Boavista com foco na Libertadores

O Botafogo deve entrar em campo com uma formação alternativa para enfrentar o Boavista neste sábado (28), às 19h30, no Estádio Nilton Santos. Com a vantagem de 2 a 0 construída no jogo de ida da semifinal da Taça Rio, o técnico Martín Anselmi optou por poupar os principais jogadores. O objetivo central da comissão técnica é priorizar o confronto decisivo contra o Barcelona de Guayaquil, na próxima terça-feira (03), pela terceira fase da pré-Libertadores. A estratégia repete a escolha do primeiro encontro e utiliza uma mescla entre atletas pouco aproveitados e jovens promessas.

A lista de relacionados traz ausências importantes no setor defensivo para o duelo deste final de semana. O goleiro Neto, que já havia ficado fora contra o Nacional Potosí, segue como desfalque, assim como Léo Linck. Com isso, Raul assume a titularidade sob as traves, tendo o jovem Christian Loor como reserva imediato no banco. A partida serve como uma vitrine para Anselmi observar peças que podem ser úteis na temporada.

Taça Rio serve de laboratório pro Botafogo

Embora seja considerada um torneio de consolação para os times que ficaram entre a quinta e oitava posição da Taça Guanabara, a Taça Rio possui relevância estratégica. O título da competição garante uma das cinco vagas que a Federação do Rio de Janeiro distribui para a Copa do Brasil de 2027. Para o Botafogo, além do aspecto burocrático, o torneio funciona como um laboratório prático. Isso porque, Anselmi pode testar formações táticas e avaliar o desempenho de reforços recentes em um ambiente competitivo menos pressionado.

Por fim, a provável escalação para o confronto conta com Raul; Kadu, Ythallo, Justino e Jhoan Hernández; Edenilson e Arthur Novaes; Lucas Villalba, Caio Valle e Artur; Nathan Fernandes.

Após o apito final contra o Boavista, o elenco principal encerra a preparação em solo carioca antes de embarcar para o Equador na véspera do jogo da Libertadores. A diretoria entende que a gestão física do grupo neste momento é crucial para evitar lesões e garantir que o time chegue com força máxima para buscar a vaga na fase de grupos da competição mais importante da América do Sul.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.