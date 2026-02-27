São Paulo mandará jogo contra a Chapecoense no Canindé

A CBF confirmou nesta sexta-feira (27) a mudança no local do duelo entre São Paulo e Chapecoense, pelo Brasileirão, para o Canindé. A partida estava marcada anteriormente para o Morumbis, mas o estádio deve estar indisponível na data do jogo (12 de março), por conta dos shows da banda AC/DC.

Assim, o clube solicitou a mudança no local por entender que não é possível deixar a casa tricolor em condições para receber o jogo. Além de desmontar a estrutura da apresentação, o São Paulo precisa realizar a troca do gramado. Na visão da direção, não há tempo hábil para cumprir todo esse protocolo.

Vale destacar que os shows do AC/DC acontecem nos dias 28 de fevereiro e 4 de março – uma apresentação no dia 24 de fevereiro já aconteceu. Dessa forma, o estádio já ficaria inutilizável durante as finais do Paulistão, marcadas para 4 e 8 de março. Diante desse cenário, o Tricolor chegou até a reservar as duas datas para atuar no Brinco de Ouro da Princesa, casa do Guarani, em Campinas.

A negociação entre os clubes, no entanto, não avançou, segundo informações do “ge”, e hoje essa possibilidade é considerada improvável. Dessa forma, existe a chance de o Canindé se tornar a casa do São Paulo também em uma eventual final do estadual. É importante lembrar que os mandos da final ainda não estão definidos.

São Paulo e Palmeiras se enfrentam no domingo (1ª), às 20h30 (de Brasília), pela semifinal do Paulistão. O jogo acontece na Arena Barueri e o vencedor avança à final. Em caso de empate, disputa de pênaltis define o classificado.

