Fluminense avança e vira favorito para contratar zagueiro Dantas

O Fluminense tomou a dianteira na negociação para contratar o zagueiro Dantas, destaque do Novorizontino. O clube carioca apresentou uma proposta de 2,5 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 15,16 milhões na cotação atual. O grande diferencial do Tricolor foi o modelo de pagamento, que prevê a quitação de todo o montante ainda na temporada de 2026. Essa condição agradou a direção do clube paulista e colocou o Fluminense à frente de outros interessados no defensor de 21 anos.

O Botafogo, que tenta a contratação do atleta desde 2025, perdeu o favoritismo por propor o pagamento de apenas 50% do valor no ano atual. Embora o avanço nas conversas seja significativo, as partes envolvidas ainda não dão o negócio como fechado. Corinthians e Grêmio também monitoram a situação do jogador, mas aparecem em um estágio menos avançado na disputa. A expectativa é que uma decisão definitiva ocorra somente após a semifinal do Campeonato Paulista neste sábado (28), onde Dantas será titular contra o Corinthians.

Versatilidade e potencial de titularidade atraem o Tricolor

Dantas é considerado uma das principais joias do Novorizontino e possui características que se encaixam no planejamento do Fluminense para 2026. O defensor iniciou a carreira na base como volante, mas se firmou na zaga desde que subiu aos profissionais. Ele demonstrou adaptação tanto em sistemas com três defensores quanto em linhas com apenas dois zagueiros, mantendo a titularidade em ambas as formações. Em três temporadas no time principal, o atleta acumula 53 partidas disputadas e dois gols marcados.

A diretoria tricolor enxerga em Dantas um jogador com potencial imediato para assumir a titularidade da zaga. Além da qualidade defensiva, sua versatilidade para atuar como volante é, sem dúvida, um trunfo importante. Essa capacidade de exercer múltiplas funções pode ajudar a suprir lacunas no elenco, que sofre com uma sequência de lesões neste início de temporada. O Fluminense aposta no crescimento do atleta para fortalecer o sistema defensivo e garantir um ativo com alto valor de mercado futuro.

