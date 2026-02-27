TJD remarca julgamento de Abel Ferreira e Luighi por confusão em Corinthians x Palmeiras

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) marcou para a próxima terça-feira (3) o julgamento de Abel Ferreira e Luighi, do Palmeiras. A análise do caso estava marcada para a última terça-feira (24), às 26h (de Brasília), mas o Tribunal adiou o processo. A 2ª turma do TJD é responsável pelo julgamento.

Abel Ferreira e Luighi receberam denúncias em acontecimentos do último clássico diante do Corinthians. O jogo aconteceu no início de fevereiro, na Neo Química Arena. O técnico recebeu cartão vermelho no clássico por “bater palmas de forma irônica em forma de protesto”, como a súmula descreve, após receber cartão amarelo.

Assim, o Tribunal denunciou o treinador no Artigo 258, parágrafo segundo, inciso dois, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O texto fala sobre “desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”. A pena varia de um a seis jogos de suspensão.

Luighi, por sua vez, acertou uma bolada em um torcedor do Corinthians durante a comemoração do gol de Flaco López, que deu a vitória ao Verdão. O Tribunal também denunciou o jogador no artigo 258 do CBJD, no trecho que fala sobre “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”. Uma possível suspensão do jogador também varia de um a seis jogos.

Palmeiras e Corinthians também são réus no julgamento

Além dos julgamentos de Abel e Luighi, o Tribunal também julgará o Palmeiras pela confusão generalizada que ocorreu entre as equipes, também após o gol, quando Flaco López chutou a bandeira de escanteio do estádio. A promotoria enquadrou o clube em dois artigos, que podem render multas de R$ 20 mil em um, e de R$ 100 a 100 mil em outro.

O Tribunal também denunciou o Corinthians pela confusão, além de um gandula da Neo Química Arena. Segundo a súmula, ele teria acertado um chute no atacante Ramon Sosa durante a briga entre as equipes.

Andreas Pereira, que causou polêmica ao cavar a marca do pênalti antes da cobrança de Memphis Depay, não recebeu denúncia. O Corinthians também responderá pela confusão após o gol do Palmeiras.

