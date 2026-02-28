Seleção feminina leva susto, mas goleia a Costa Rica

A seleção feminina do Brasil goleou em seu primeiro amistoso neste ano. Em Alajuela, na Costa Rica, no estádio Estadio Alejandro Morera Soto, a equipe do treinador Artur Jorge bateu a seleção local por 5 a 2. No primeiro tempo, Kerolin, Jheniffer e Tainá Maranhão marcaram e deixaram o Brasil com grande vantagem. Mas, na etapa final, duas falhas da goleira Thais Lima, de apenas 17 anos e que fazia a sua estreia, resulram em gols de Chinchilla. Contudo,na reta final, um gol de pênalti de Adriana e outro de Jheniffer definiram o placar em 5 a 2.
O jogo teve como destaque a atuação segura de Tainá Maranhão. Fez seu primeiro gol pela Seleção, deu o passe para o tento de Jheniffer e sofreu o pênalti que resultou no quarto gol brasileiro.
A Costa Rica tem uma técnica brasileira, Lindsay Camila, campeã da Libertadores 2020 quando comandava a Ferroviária.
Thais Lima , a personagem
Thais Lima acabou sendo a principal personagem do jogo. A goleira, filha de pai brasileiro e mãe angolana, possui nacionalidade portuguesa e defendeu as categorias de base, mas optou por jogar pelo Brasil. No primeiro tempo, ela teve uma atuação segura, mostrando confiança ao sair com os pés e realizando pelo menos uma grande defesa.
No entanto, na etapa final, a situação mudou. Primeiramente, Thais saiu de forma atrapalhada ao tentar cortar uma bola, o que resultou no gol primeiro gol de Chinchilla para a Costa Rica. Em seguida, aos 21 minutos, uma nova falha: a goleira recebeu a bola na área, tentou sair com ela, mas acabou perdendo para a mesma Chinchilla, que aproveitou a chance e mandou para a rede,o que deixou ofinal do jogo em aberto.
Brasil faz 3 a 0 na primeira etapa
O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo Brasil. A Seleção fez três gols, teve outro anulado por impedimento e criou várias outras oportunidades que poderiam ter ampliado o placar nos 45 minutos iniciais. Tirando alguns contra-ataques, com o jogo já 3 a 0, pela esquerda da defesa, nas costas de Tamires, a Costa Rica só assustou em um contra-ataque: Herrera entrou na área e chutou, mas a goleira Thais fez boa defesa, fechando o ângulo.
No ataque, a bola passou pelos pés de Tainá Maranhão pela esquerda, que venceu facilmente a marcação e participou da maioria das jogadas. O primeiro gol saiu de uma boa jogada pelo meio: Duda Sampaio viu a entrada de Kerolin, que, com a camisa 10 na área, tocou por cobertura, surpreendendo a goleira Solarea.
Três minutos depois saiu o segundo gol: Tainá fez ótima jogada pela esquerda, foi até o fundo e rolou para o chute certeiro de Jheniffer. Já aos 22 minutos, Tainá Maranhão recebeu pela esquerda, deu uma pedalada para sair da marcação da lateral Gillen e bateu com força para ampliar, comemorando muito o seu primeiro gol com a seleção principal.
Costa Rica ganha dois presentes e diminui
No segundo tempo, o Brasil seguiu criando oportunidades. Mas, aos sete minutos, um erro generalizado da defesa deu a chance para a Costa Rica diminuir. Herrera recebeu no meio de campo e fez o lançamento para Chinchilla, no meio das duas zagueiras brasileiras. Para completar, a goleira Thais tentou sair para cortar, mas estava atrasada e foi driblada pela atacante, que bateu para o gol vazio.
Aos 13 minutos, um momento de tensão: após cruzamento cruzamento para a área, quando o Brasil atacava, Maria Coto e Jaqueline tiveram forte choque de cabeça. Ambas foram substituídas. O jogo parou por cinco minutos, e Coto teve de sair de maca. Jaqueline se recuperou, mas também foi substituída.
Aos 21 minutos, ocorreu uma nova falha de Thais, que perdeu a bola na pequena área para a mesma Chinchilla, que não desperdiçou e tocou para a rede. O gol acendeu o sinal de alerta para o Brasil, mostrando que a partida ainda estava longe de estar definida.
Goleada brazuca
No entanto, aos 35 minutos, veio a reação brasileira, graças a Tainá Maranhão. A atacante recebeu a bola pela esquerda e entrou na área, driblando quatro marcadoras em um lance espetacular. Na sequência, a quarta adversária driblada, Emily Flores, acabou derrubando Tainá, resultando em pênalti. Adriana cobrou com força, colocando 4 a 2 no placar. Nos acréscimos, houve um contra-ataque letal. Brena lançou Adriana na ponta direita, e esta cruzou para Jheniffer, que se antecipou às zagueiras e bateu com precisão para fazer 5 a 2.
Próximos jogos
O Brasil fará mais dois amistosos nesta data-Fifa. No dia 4, enfrentará a Venezuela no CT da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, às 18h (de Brasilia). Depois, no dia 7, a rival será a seleção México, no Estádio Ciudad de los Deportes, na capital mexicana, às 20h (de Brasília).
