Cremonese x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela sequência da 27ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan vai a Cremona, onde enfrenta a Cremonese, no domingo (1º/3), às 8h30 (de Brasília). O dia marca a volta dos Rossoneri – vice-líderes – a campo após perder invencibilidade de 24 partidas na Serie A. Já a “caçula” do Calcio vem em fase tenebrosa, visto que não vence desde dezembro de 2025. Assim, saibamos informações das duas equipes para este jogo.

Como chega a Cremonese

A Cremonese não vem bem das pernas no Italiano. Afinal, já são 12 jogos sem saber o que é vencer, com quatro empates e oito derrotas no recorte. Dessa forma, o time aparece na 17ª posição, com os mesmos 24 pontos do Lecce, time que abre a zona de rebaixamento.

Curiosamente, a última vitória do time de Cremona foi exatamente contra o Lecce, dia 7 de dezembro de 2025. Contra o Milan, Maschirotto e Collocolo seguem fora por lesão. Já Payero ainda é tratado como dúvida.

Como chega o Milan

O Milan, ainda que não seja o líder da competição, vinha de 24 partidas sem perder pelo Italiano. A única derrota antes de domingo (22/2), para o Parma, fora exatamente para o Cremonese, na abertura da Serie A, por 2 a 1, em pleno San Siro.

No entanto, com muitos empates, o time de Massimiliano Allegri vê a Inter de Milão se afastar a cada rodada, já que o rival do Meazza tropeça menos constantemente. Assim, já são dez pontos de distância para a líder Inter. Para tentar a vitória, Allegri está sem Loftus-Chekk, Gabbia e Santi Giménez.

CREMONESE x MILAN

Campeonato Italiano 2025/26 – 27ª rodada

Data-Hora: 1º/3/2026, domingo, 8h30 (de Brasília)

Local: Giovanni Zini, em Cremona (ITA)

CREMONESE: Audero; Terracciano, Folino e Luperto; Zerbin, Thorsby, Grassi, Maleh e Pezzella; Bonazzoli e Vardy. Técnico: Davide Nicola

MILAN: Maignan; Tomori, de Winter e Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Rabiot e Bartesaghi; Nukunku e Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri

Árbitro: Davide Massa (ITA)

Assistentes: Filippo Meli (ITA) e Stefano Alassio (ITA)

VAR: Marco Guida (ITA)

Onde assistir: Disney+ Premium

