Rangers x Celtic: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo, 1/3 rola mais um Old Firm, o grande clássico escocês entre Rangers e Celtic. O jogo ocorre às 9h (de Brasília), no Ibrox, a casa do Rangers, e vale pela 29ª rodada da competição. No momento, o Rangers ocupa o segundo lugar, com 56 pontos; o Celtic vem em terceiro, com 54 pontos, mas um jogo a menos. O torneio é liderado pelo Hearts, com 60 pontos. Vale citar que a liga escocesa é um pouco diferente no seu regulamento. Após 33 rodadas, o campeonato sofre uma alteração, com os seis primeiros disputando o título e os seis últimos lutando contra o rebaixamento, em cinco rodadas finais, mas mantendo os pontos. Por isso, é determinante para os dois gigantes um bom resultado para não ficarem longe do líder.

Vale citar que Rangers e Celtic são os maiores campeões, com 55 títulos cada, sendo que o Celtic venceu 13 das últimas 14 temporadas e é o atual tetracampeão. O Rangers, que viveu um processo de falência na década passada e caiu para as últimas divisões, se recuperou, voltou à elite e quebrou a sequência do maior rival ao ser o campeão de 2021/22. Este é considerado o clássico de maior rivalidade do mundo e, além da força dos times e suas representatividades no país, o Rangers é o time ligado aos protestantes e o Celtic aos católicos, e a religião é muito forte na Escócia. O Hearts tem quatro títulos, mas não vence desde 1959/60.

Onde assistir

Os canal Disney+ transmitem a partir das 9h (de Brasília).

Como chega o Rangers

O Rangers vive um bom momento e está para confirmar isso mais uma vez. Há duas semanas, o time fez 4 a 2 no líder Hearts, colocando fogo na disputa pelo título. Caso vença, afunda o Celtic na tabela, deixando o time com cinco pontos atrás. É uma boa notícia para o próximo jogo entre os rivais, no dia 8/3, pelas quartas de final da Copa da Escócia.

Apesar da confiança, o técnico Danny Röhl tem problemas para escalar o time: Connor Barron, Cornelius e Bailey Rice estão machucados. Para o clássico, a aposta será no quarteto ofensivo formado por Chermiti, Gassama, Moore e Andreas Skov Olsen.

Como chega o Celtic

Diferentemente do Rangers, o Celtic está em momento de baixa. A derrota na rodada passada em casa para o Hibernian (2 a 1) mostrou a irregularidade do tetracampeão, assim como a eliminação para o Stuttgart na Liga Europa. Assim, uma nova derrota neste domingo pode colocar o time em crise.

No Celtic, o treinador Martin O’Neill vem trabalhando muito o setor ofensivo. A equipe deve ter Benjamin Arthur e Liam Scales como dupla de zaga, já que Trusty, o principal homem da defesa, está machucado. Maeda deve começar como titular no meio de campo, mas há uma dúvida na escalação: ele briga por uma vaga com Alex Oxlade-Chamberlain.

Rangers x Celtic

29ª rodada do Campeonato Escocês

Data e local: 1/3/2026, 9h (de Brasília)

RANGERS: Butland; Tavernier, Souttar, Fernandez e Rommens; Raskin e Chukwuani; Skov Olsen, Moore e Gassama; Chermiti. Técnico: Danny Röhl

CELTIC: Schmeichel; Araujo, Arthur, Scales e Tierney; Hatate e McGregor; Tounekti, Nygren e Maeda; Cvancara. Técnico: Martin O’Neill

Árbitro: John Beaton

Auxiliares: David McGeachie e Calum Spence

VAR: Steven McLean

