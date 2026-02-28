EDIÇÃO DIGITAL
Jogada10
Futebol da Noruega enfrenta novo escândalo envolvendo apostas
Por
Jogada10
Publicado às 10h25 de 28/02/2026
Futebol da Noruega enfrenta novo escândalo envolvendo apostas -
Jogada10
Dois jogadores do KFUM Oslo são investigados; sete pessoas foram detidas, sendo uma delas em prisão preventiva
