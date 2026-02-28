Corinthians vive maratona como visitante, mas tenta confirmar boa fase por final

O Corinthians entra em campo neste sábado (28/2), às 20h30, para decidir uma vaga na final do Campeonato Paulista. O desafio será diante do Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em confronto único que mantém o Timão longe de casa pela quinta partida consecutiva.

A sequência como visitante, embora desgastante, tem sido acompanhada por bons resultados. O time comandado por Dorival Júnior não perde há cinco jogos, período em que conquistou três vitórias, contra RB Bragantino, São Bernardo e Athletico-PR, além de dois empates, diante de Portuguesa e Cruzeiro. Nesse intervalo, o Corinthians entrou no G4 do Campeonato Brasileiro e avançou à semifinal do Estadual.

O momento repete uma sequência que não se via desde o segundo semestre do ano passado, quando o clube acumulou quatro triunfos e um empate entre partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil. Ainda assim, o cenário não elimina o incômodo da comissão técnica com o calendário.

Mesmo com os resultados, Dorival Júnior voltou a demonstrar insatisfação com a logística e a falta de tempo para treinar no CT Joaquim Grava. O treinador destacou o desgaste imposto ao elenco em meio a viagens longas e intervalos curtos entre os jogos.

“Agradecer pelo bom senso que eles tiveram, não é? Tanto nós quanto o Novorizontino jogando uma partida agora e tendo que jogar dois dias e meio depois, fazendo uma viagem, chegando de madrugada em São Paulo. Tendo depois uma viagem até Rio Preto, Novo Horizonte. Enfim, deslocamento grande para uma decisão. Acho que temos que agradecer a sensibilidade de quem programou tudo isso para que tivéssemos em campo novamente”, afirmou o técnico, após o empate com o Cruzeiro.

Corinthians com força máxima no Paulistão

Apesar das queixas, o Corinthians chega à semifinal com força máxima. Dorival conseguiu poupar peças importantes no meio de semana. Além disso, contará novamente com a defesa titular, formada por Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. No ataque, Memphis Depay teve a minutagem controlada no Mineirão e estará liberado para atuar sem restrições.

Pelo regulamento, a vaga na final será definida em jogo único. Quem vencer avança para a decisão e enfrentará Palmeiras ou São Paulo. Caso o duelo termine empatado, o classificado sairá das cobranças de pênaltis.

