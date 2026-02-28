Torcida do Flamengo protesta na reapresentação dos atletas no Ninho do Urubu

Após a derrota para o Lanús, que selou o segundo título perdido pelo Flamengo em menos de dois meses em 2026, os jogadores voltaram ao trabalho sob forte pressão. Na manhã deste sábado (28/2), a reapresentação no Ninho do Urubu ocorreu em clima de protesto, com cerca de cinquenta torcedores concentrados na entrada do centro de treinamento.

Faixas e gritos direcionaram críticas a diferentes setores do clube. O técnico Filipe Luís apareceu como um dos principais alvos. “Felipe Luiz (sic) e suas metodologias”, dizia uma das mensagens, em tom irônico.

A diretoria também entrou na mira, com ataques ao executivo de futebol José Boto: “Boto incompetente” e “diretoria amadora”. Já para os jogadores, as faixas diziam: “Salário em dia, porrada em falta”. A Polícia Militar foi acionada para garantir a segurança no local.

Filipe Luís vê pressão aumentar no Flamengo

O momento marca o período mais delicado de Filipe Luís desde que assumiu o comando técnico, em outubro de 2024. Vaiado no Maracanã após a decisão da Recopa, o treinador agora lida com uma crise no ambiente externo. Internamente, a avaliação de que o time “fez um grande jogo” contra o Lanús, dita na entrevista coletiva, não caiu bem. Além disso, integrantes do elenco manifestam incômodo com algumas práticas do dia a dia.

Entre os pontos sensíveis está a forma como o treinador define a equipe. Filipe Luís não costuma repetir um time titular nos treinos e só revela a escalação na preleção, pouco antes das partidas. Na final da Recopa, os atletas souberam quem jogaria apenas momentos antes do aquecimento, o que aumentou o desconforto.

Além disso, outro aspecto citado nos bastidores é a comunicação. Parte do grupo entende que o diálogo se concentra em líderes específicos, como Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo, Jorginho, Léo Pereira e Alex Sandro. Já o restante do elenco tem menos acesso direto ao treinador.

Contudo, apesar do cenário turbulento, a diretoria não sinaliza mudanças imediatas. Aliás, o trabalho de Filipe Luís e de José Boto segue respaldado pela presidência. Bap, que confia no diretor executivo e costuma ouvi-lo nas decisões do futebol, mantém o apoio à atual estrutura.





