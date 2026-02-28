Palmeiras transforma Barueri em trunfo e mira maior público do ano contra o São Paulo

Com o gramado sintético do Allianz Parque em processo de substituição, o Palmeiras segue mandando seus jogos em Barueri. Neste domingo (01/3), às 20h30, o Verdão tenta transformar a casa provisória em palco de festa ao receber o São Paulo, em duelo único da semifinal do Campeonato Paulista.

Até aqui, o maior público do Verdão no ano foi justamente no Choque-Rei da fase inicial do estadual, com pouco mais de 23 mil torcedores. Na sequência aparecem a goleada sobre o Capivariano, nas quartas de final, e a vitória diante do Santos, ambos também em Barueri. Mesmo com a limitação de capacidade, a expectativa é de nova casa cheia.

A mudança de estádio, porém, tem impacto direto na arrecadação. Longe do Allianz Parque, que costuma receber mais de 30 mil pessoas, o Palmeiras também vê a bilheteria cair. Nenhuma partida em Barueri chegou à marca de R$ 1 milhão, reflexo tanto do público reduzido quanto dos preços mais acessíveis. Para a semifinal, o ingresso mais caro custa R$ 60.

Dentro de campo, o desempenho segue positivo. O Verdão permanece invicto como mandante no Paulistão, com quatro vitórias e um empate. Além disso, a torcida recebeu elogios internos pela forma como consegue empurrar o time, mesmo fora da arena principal do clube.

Barueri: a segunda casa do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira reconhece a saudade do Allianz, mas faz questão de valorizar o apoio em Barueri e, principalmente, o estado do gramado.

“Claro que quero jogar no Allianz. Não é só uma sala de espetáculos. Acho que é o segundo ou terceiro ano que começamos a jogar sem ser na nossa verdadeira casa. Mas disse para os jogadores jogarem sem desculpas, contra quem for e para ganhar. Agradeço o esforço dos nossos torcedores para virem e encherem nosso estádio. Esse nosso gramado é top. É melhor que 70% dos gramados naturais do Brasil”, afirmou.

As obras no Allianz Parque começaram em dezembro e deveriam ter sido concluídas no fim de fevereiro. As chuvas no início do ano, no entanto, atrasaram o cronograma, e a previsão agora é de liberação apenas na próxima semana. Contudo, nos bastidores, existe a expectativa de que o estádio esteja pronto para uma eventual final, caso o Palmeiras avance.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.