Vasco x São Paulo (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (1), às 15h (de Brasília), Vasco e São Paulo medem forças pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 2026. O confronto terá como palco o Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), embora a organização ainda mantenha em sigilo o canal oficial de transmissão.

Onde assistir

Não divulgado.

O momento do Vasco

Com o intuito de manter a invencibilidade, o time da casa entra em campo como o atual líder da competição. A equipe ostenta 100% de aproveitamento, somando seis pontos em duas vitórias consecutivas.

Além disso, os meninos da Colina chegam embalados pelo excelente resultado da última rodada, quando atropelaram o Flamengo por 4 a 1 fora de casa. Naquela ocasião, Zuccarello, Gustavo, Andrey e Bruno balançaram as redes e garantiram os três pontos.

A situação do São Paulo

Por outro lado, o São Paulo ocupa atualmente a quinta posição na tabela e tenta encostar nos líderes. O Tricolor soma quatro pontos até aqui, fruto de uma vitória e um empate no torneio.

Vale lembrar que, em seu compromisso mais recente, a equipe visitou o Palmeiras na Arena Barueri e protagonizou um duelo eletrizante. O empate por 3 a 3 contou com gols de Perivan, Matheus e Luis Osório, que garantiram um ponto importante para o clube paulista.

As duas equipes buscam, pela primeira vez, conquistar o título nacional da categoria.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

VASCO X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 3ª rodada

Data e horário: 01/03/2026 (domingo), às 15h (de Brasília)

Local: Nivaldo Pereira, Nova Iguaçu (RJ)

VASCO: Phillipe Gabriel; Lucas Melim, Bruno André, Wanison e Gustavo; Riquelme Avellar, Anderson Júnio e Samuel; Andrey, Lukas e Ramon Rique. Técnico: Matheus Curopos.



SÃO PAULO: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Luis Osório e Matheus Ferreira; Nicolas, Perivan e Pedro Bezerra; Matheus, Pedro Ferreira e Lucyan. Técnico: Allan Barcelos