Santos x Cruzeiro (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Cruzeiro duelam neste domingo (01/3), às 15h, no CT Rei Pelé, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Peixe chega embalado e com 100% de aproveitamento, de olho na liderança. Já a Raposa tenta se recuperar da derrota em seu último compromisso na competição, diante do Criciúma.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Santos TV

Como chega o Santos

O Peixe chega embalado na competição. Afinal, na primeira rodada, a equipe venceu o Avaí por 1 a 0, fora de casa. Além disso, no compromisso seguinte, o Santos goleou o Grêmio, no CT Rei Pelé, por 4 a 1. Assim, com seis pontos somados, o Alvinegro Praiano é o segundo colocado, com seis pontos, atrás apenas do Vasco por conta do critério dos gols marcados. O grande destaque do time é o atacante Mateus Xavier, já observado pela equipe profissional.

Como chega o Cruzeiro

Já a Raposa vem em um momento de recuperação. Afinal, após vencer na estreia, em cima do Juventude por 2 a 0, em casa, a equipe celeste acabou sendo surpreendida e perdeu para o Criciúma por 2 a 1, em Santa Catarina. Assim, a partida contra o Santos serve para o Cruzeiro voltar ao caminho das vitórias e subir ainda mais na tabela. Aliás, as esperanças de um triunfo passam pelos pés do atacante Rhuan Gabriel.

SANTOS X CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 3ª rodada

Data e horário: 01/3/2026 (domingo), às 15h (de Brasília)

Local: CT Rei Pelé, Santos (SP)

SANTOS: Pedro Traleski; Marcelo Contreras, Alencar, Diego Matos e Rafa Gonzaga; Samuel Pierri, Niccola Profeta e Nadson; Benício, Mateus Xavier e Fernando Pradella Técnico: Vinícius Marques.

CRUZEIRO: Vitor Lamounier; Ivanilson, Kaiquy Luiz, Kelvin e William; Alessandro e Murilo; André, Rhuan Gabriel e Pablo; Pietro. Técnico: Mairon César

Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva E Rosario (SP)

Assistentes: Juliana Vicentin Esteves (SP) e Maria Eduarda Silva Pires (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.