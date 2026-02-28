EDIÇÃO DIGITAL
O jornal mais irreverente do Rio direto no seu computador, celular e tablet.
Acesse já!
Últimas notícias
Geral
Polícia
De responsa
Mundo e Tecnologia
Saúde
Imóveis
Alô Comunidade
Esportes
Botafogo
Flamengo
Fluminense
Vasco
Celebridades e TV
Home
Carnaval
ASSINE JÁ!
Home
Últimas notícias
Horóscopo
Carnaval
Esportes
Celebridades & TV
Gata da Hora
buscar
Jogada10
Evanílson salva o Bournemouth de derrota para o Sunderland na Premier League
Por
Jogada10
Publicado às 11h31 de 28/02/2026
Evanílson salva o Bournemouth de derrota para o Sunderland na Premier League -
Jogada10
Com Rayan muito marcado, time da casa é salvo por outro brasileiro, que deixou o banco de reservas e garantiu o resultado de 1 a 1
As mais lidas
Recomendadas