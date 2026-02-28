Santos corre contra o tempo por um zagueiro ainda nesta janela

Mesmo com a janela de transferências perto do fim, o Santos segue ativo no mercado em busca de um zagueiro. A diretoria entende que o setor defensivo perdeu profundidade após o empréstimo de Alexis Duarte ao Libertad e trabalha para encontrar um nome que chegue para disputar posição imediatamente.

Além da saída de Alexis, o cenário se agravou com a situação de João Basso. Embora siga vinculado ao clube e mantenha relação próxima com Neymar, o defensor não faz mais parte dos planos de Juan Pablo Vojvoda. A comissão técnica só cogita utilizá-lo em caso de absoluta necessidade.

Hoje, o Peixe conta basicamente com Luan Peres, Zé Ivaldo e Adonís Frías como opções. O trio deve se alternar conforme critérios técnicos e físicos, enquanto um jovem da base pode aparecer como complemento nos treinos e em situações pontuais.

Contudo, para Vojvoda, o elenco precisa ter ao menos duas peças confiáveis por posição. Nesse cenário, a defesa segue com uma lacuna aberta, já que falta um jogador que brigue por uma vaga entre os titulares.

Santos precisa ser “criativo” por novo zagueiro

Com isso, a diretoria intensificou a busca por um novo defensor e tenta fechar negócio antes do encerramento da janela principal, no início de março. O objetivo é registrar o reforço o quanto antes, já que depois disso o clube só voltará a ter uma abertura mais ampla no meio do ano.

Existe, ainda, a chamada janela de exceção, entre 4 e 27 de março, restrita a atletas que disputaram campeonatos estaduais. Esse mercado, no entanto, não empolga o Santos. A avaliação é que os bons nomes nacionais custam caro ou envolvem negociações consideradas complexas para um clube com orçamento mais enxuto.

Por isso, o foco passa a ser criatividade. A diretoria estuda mercados alternativos fora do país e também observa jogadores que estejam fora dos planos de seus clubes atuais para chegar de imediato.

