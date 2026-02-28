Renato Gaúcho defende Neymar na Copa: “Eu levaria cegamente”

Às vésperas do anúncio da lista de convocados para a Copa do Mundo, Renato Gaúcho entrou de vez na discussão sobre a presença de Neymar na Seleção Brasileira. Em entrevista à Romário TV, o treinador afirmou que levaria o camisa 10 do Santos independentemente da sua condição física.

“Você tem um craque acima da média, ele pode não estar 100% como os demais. Assim, se não estiver lesionado, eu levaria. Coloca ele nos últimos 20 ou 30 minutos. O adversário já estará cansado, e a qualidade dele faz a diferença”, disse.

Na sequência, Renato destacou que partidas de Copa do Mundo costumam ser equilibradas e, justamente por isso, exigem jogadores decisivos. “Eu levaria o Neymar cegamente”, completou.

Renato, inclusive, defendeu que as chances do Brasil aumentam com o atacante no elenco. “Melhora (as chances de título com Neymar). O Brasil tem condições, sim, de ser campeão”, afirmou. Em seguida, ao ser questionado se a avaliação valeria com ou sem o jogador, respondeu sem hesitar: “Com o Neymar”.

Porém, enquanto o debate segue, Neymar respondeu dentro de campo. O atacante, aliás, foi decisivo na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, aos marcar dois gols.