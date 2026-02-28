Santos anuncia a contratação do volante Christian Oliva

O Santos anunciou neste sábado (28/2) a contratação do volante Christian Oliva. O uruguaio, de 29 anos, chega após passagem pelo Nacional-URU e firmou contrato válido por três temporadas com o Peixe.

Oliva já vinha treinando no CT Rei Pelé nos últimos dias. O anúncio, porém, foi adiado por causa de um transfer ban imposto pela Fifa, em função de uma dívida do Santos com o Arouca, referente à contratação do zagueiro João Basso. Nesta semana, o clube quitou o débito e, na sexta-feira (27/9), a sanção foi retirada, abrindo caminho para o registro do atleta.

A diretoria santista buscava no mercado um meio-campista com condições de disputar a titularidade. Antes de fechar com Oliva, o clube tentou a contratação do argentino Felipe Loyola, do Independiente. A negociação, no entanto, não avançou, e o jogador acabou emprestado ao Pisa, da Itália.

“Primeiramente, estou muito feliz por essa oportunidade, por chegar a um clube gigante como o Santos. Quero aproveitar essa chance e ajudar a equipe. Chego para contribuir com a famosa ‘garra uruguaia’, sempre com muita entrega, garanto que isso nunca vai faltar”, afirmou, em entrevista ao site oficial do clube.

Revelado pelo Nacional, em Montevidéu, Christian Oliva estreou como profissional em 2018. Desde então, acumulou experiências no futebol europeu e sul-americano, com passagens por Cagliari, Valencia, Talleres e Juárez, antes de retornar ao clube uruguaio em 2024.

Na última temporada, o meio-campista entrou em campo quarenta e duas vezes, marcou três gols e distribuiu três assistências. Já em 2026, participou de apenas duas partidas pelo Nacional. O jogador, inclusive, já esteve no radar de outros clubes brasileiros. Em 2022, Paulo Pezzolano revelou uma tentativa do Cruzeiro, e no ano passado ele também despertou interesse do Athletico.

Os reforços do Santos em 2026

Christian Oliva é o quinto reforço do Santos para a temporada. Antes dele, o clube acertou as chegadas do volante Gabriel Menino e dos atacantes Gabigol, Rony e Moisés. Apesar disso, o planejamento segue em andamento.

Após fechar com o uruguaio, a diretoria mantém o foco na contratação de mais um zagueiro. Um dos nomes analisados recentemente foi o argentino Marco Di Cesare, do Racing. O defensor demonstrou interesse em atuar pelo Peixe, mas a negociação esbarrou nas exigências financeiras.

