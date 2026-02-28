Roma x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Separados por apenas quatro pontos na tabela e sonhando vaga na Champions, Roma e Juventus fazem o clássico no Estádio Olímpico da capital italiana. A partida acontece na tarde deste domingo (01), às 16h45, no horário de Brasília, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

A Loba vem de vitória por 3 a 0 contra a Cremonese e ocupa a terceira colocação na tabela, com 50 pontos. Já a Juve vem de eliminação na Champions League, após bater o Galatasaray por 3 a 2, mas perder no placar agregado. Além disso, a Velha Senhora perdeu para o Como por 2 a 0 na última rodada.

Onde assistir

A partida terá transmissão para o Brasil na ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega a Roma

Com sua terceira melhor campanha neste século, a Loba quer se manter firme para voltar a disputar a Champions League. A Roma vem de três jogos de invencibilidade na competição e pode ampliar essa vantagem no duelo dentro de casa.

Como chega a Juventus

Depois da eliminação na Champions League, a Juve foca totalmente no Campeonato Italiano. Para tentar superar a decepção na competição europeia, a Velha Senhora precisa se recuperar dentro da Serie A. Afinal, a equipe vem de duas derrotas seguidas na competição e pode se complicar na briga por uma vaga na próxima Champions.

ROMA X JUVENTUS

Serie A – 27ª rodada

Data e horário: 01/3/2026 (domingo), às 16h45 (de Brasília)

Local: Olímpico, Roma (ITA)

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka e Hermoso; Çelik, Cristante, Koné e Wesley; Zaragoza e Pellegrini; Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini

JUVENTUS: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso; Thuram e Koopmeiners; Conceição, McKennie e Yildiz; David. Técnico: Luciano Spalletti.

Árbitro: Simone Sozza

Assistentes: Alessandro Costanzo e Alessandro Lo Cicero

VAR: Marco Di Bello