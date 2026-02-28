Olympique de Marselha x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragem

Separados por cinco pontos na tabela, Olympique de Marselha e Lyon se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Francês. A partida acontece na tarde deste domingo (01), às 16h45, no horário de Brasília, no Vélodrome, na cidade do sul da França.

Jogando em casa, os Phoceens ocupam a quarta colocação, com 40 pontos, e tentam se recuperar após a derrota para o Brest, na última rodada. Já os Gones também chegam de derrota, por 3 a 1 para o Strasbourg, e estão uma posição acima na classificação, com 45 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão no Brasil pelo canal do YouTube da CazéTV.

Como chega o Olympique

Apesar de ainda estar dentro da zona de classificação para a Champions, o Olympique chega pressionado. Afinal, a equipe não vence há quatro rodadas na Ligue 1 e vê o Lille se aproximar, com três pontos de diferença apenas.

Como chega o Lyon

A equipe do atacante Endrick teve um freio em seu bom momento na competição. Já que na última rodada perdeu para o Strasbourg e interrompeu uma sequência de quatro vitórias consecutivas na Ligue 1. A expectativa é que os Gones vão com tudo para o duelo fora de casa, para tentar manter vivo o sonho de se aproximar dos líderes.

OLYMPIQUE DE MARSELHA X LYON

Ligue 1 – 24ª rodada

Data e horário: 01/3/2026 (domingo), às 16h45 (de Brasília)

Local: Vélodrome, Marselha (FRA)

OLYMPIQUE DE MARSELHA: Rulli; Weah, Aguerd, Pavard e Emerson ; Højbjerg, Timber e Vermeeren; Greenwood, Igor Paixão e Gouiri. Técnico: Habib Bèye.

LYON: Greif; Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Mata e Abner; Tolisso, Morton e Tessmann; Yaremchuk e Endrick. Técnico: Paulo Fonseca.

Árbitro: Jérôme Brisard

Assistentes: Erwan Finjean e Alexis Auger

VAR: Bastien Dechepy