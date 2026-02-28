Grêmio x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O final de semana é de decisão no Rio Grande do Sul. Neste domingo, Grêmio e Internacional entram em campo para fazer o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho desta temporada. O jogo será na Arena do Grêmio e a bola rola às 18h. O duelo deste domingo, inclusive, será o GreNal 450.

Onde assistir Grêmio x Internacional

O jogo entre Grêmio e Internacional, pelo jogo de ida da final do Gauchão, terá transmissão da RBS TV, Sportv e do Premiere.

LEIA MAIS: Grêmio acerta transferência de Cristaldo para o Talleres, da Argentina

Como chega o Grêmio

Após vencer a segunda partida no Brasileirão no último meio de semana ao bater o Atlético Mineiro, o Grêmio chega com moral para o GreNal 450. O Tricolor ainda busca encontrar seu melhor desempenho na temporada sob o comando de Luís Castro, e abrir vantagem na grande final do Gauchão pode ser um fator decisivo para dar tranquilidade ao treinador.

Para o jogo deste domingo, Luís Castro pode ter os retornos de peças importantes como Arthur, Willian e Monsalve, peças que não entraram em campo diante do Atlético Mineiro nesta semana.

Como chega o Internacional

Por outro lado, o Internacional chega para o GreNal 450 após vencer o Ypiranga nos dois jogos da semifinal, mas ainda sem vencer no Brasileirão. Durante a semana, o Colorado foi até Belém e ficou no empate em 1 a 1 com o Remo, em mais um jogo com atuação sem tanto brilho da equipe.

De olho no jogo deste domingo, o Internacional de Paulo Pezzolano deve ter força máxima para tentar sair em vantagem na decisão do Gauchão. Curiosamente, o Colorado vai tentar repetir o que fez em 2025, onde venceu o jogo de ida da final na Arena.

GRÊMIO X INTERNACIONAL

Final do Campeonato Gaúcho – Jogo de ida

Data e horário: 01/03/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Weverton; Pavon (João Pedro), Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega e Arthur; Tetê, Gabriel Mec (Willian) e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo e Paulinho (Aguirre); Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau

VAR: Daniel Nobre Bins