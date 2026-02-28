EDIÇÃO DIGITAL
Jogada10
IFAB aprova regras para acelerar jogos e amplia atuação do VAR a partir da Copa
Por
Jogada10
Publicado às 13h32 de 28/02/2026
IFAB aprova regras para acelerar jogos e amplia atuação do VAR a partir da Copa
Jogada10
Entidade autoriza contagem regressiva em laterais e tiros de meta, impõe limite para substituições e permite revisão de segundo amarelo
