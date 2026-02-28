Fluminense x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

O Maracanã abre as portas neste domingo (1), às 18h, para o capítulo decisivo da semifinal do Campeonato Carioca. Fluminense e Vasco medem forças em um clássico que promete alta voltagem, especialmente porque o Tricolor garantiu uma vantagem crucial no primeiro encontro.

Em virtude do triunfo por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, o time das Laranjeiras entra em campo com o regulamento debaixo do braço. Dessa maneira, o elenco de Luís Zubeldía assegura a vaga na final com qualquer vitória ou até mesmo um empate. Contudo, o comandante argentino assistirá ao jogo das tribunas, pois o árbitro o expulsou na partida de ida, o que o obriga a cumprir suspensão automática.

Em contrapartida, o Vasco encara um desafio considerável para encerrar um longo jejum. Para que consiga avançar diretamente à finalíssima, a equipe precisa derrotar o rival por dois ou mais gols de diferença. Caso o time de São Januário devolva o placar de um gol de vantagem, os jogadores decidirão a vaga nas cobranças de pênaltis.

Clássico decisivo

Vale lembrar, inclusive, que o Cruzmaltino não disputa uma decisão estadual desde 2018. Naquela ocasião, o clube ficou com o vice-campeonato após perder para o Botafogo.

Enquanto isso, a outra semifinal também movimenta o fim de semana. O vencedor do clássico deste domingo enfrentará quem levar a melhor no duelo entre Flamengo e Madureira.

Onde assistir

O duelo será transmitido por Globo, Sportv, GETV, Premiere

Como chega o Fluminense

O Tricolor enfrenta sérios problemas de escalação para o duelo decisivo. Além de cumprir suspensão, o uruguaio Facundo Bernal sofreu uma lesão que o afastará dos gramados por 30 dias. Somado a isso, o técnico Zubeldía também assiste ao jogo das arquibancadas pelo acúmulo de cartões.

Dando continuidade à lista de baixas, o departamento médico vetou a participação de Nonato. Paralelamente, o atacante Cano segue em processo de transição física e sequer aparece entre os reservas. Apesar do susto no jogo contra o Palmeiras, Lucho Acosta aguarda reavaliação, embora a comissão técnica demonstre otimismo sobre sua condição.

Como chega o Vasco

Enquanto o rival lida com ausências, o Cruzmaltino atravessa um período de instabilidade interna. Sob o comando do interino Bruno Lazaroni após a saída de Fernando Diniz, a equipe projeta mudanças estruturais no esquema tático. Nesse sentido, Marino disputa uma vaga entre os titulares, possivelmente substituindo Nuno Moreira ou Rojas.

No setor defensivo, Lazaroni estuda improvisar Pumita na lateral esquerda, o que enviaria Lucas Piton para o banco de reservas. Por fim, a presença de Cuesta permanece um mistério. O zagueiro colombiano ainda trata uma lesão e a comissão técnica decidirá sua participação apenas nos instantes finais antes da partida.

FLUMINENSE X VASCO

Campeonato Carioca– Semifinal

Data e horário: 01/03/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Maxi Cubere.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia (Cuesta), Robert Renan e Pumita Rodríguez (Lucas Piton); Barros, Thiago Mendes, Rojas e Nuno Moreira (Marino); Andrés Gómez e Spinelli. Técnico: Bruno Lazaroni.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mota Correia

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda