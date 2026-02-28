América x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

O domingo em Belo Horizonte será de definição. No Independência, o América recebe o Atlético para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, às 18h (horário de Brasília). No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 na Arena MRV. Ou seja, quem vencer se classifica para a decisão e um novo empate a vaga será decidida nos pênaltis.

Onde assistir América e Atlético

O jogo entre América e Atlético, pelo jogo de volta da semifinal do Mineiro, terá transmissão da TV Globo, SportyNet, Premiere.

Como chega o América

Com a semana livre após o jogo de ida no último domingo, o América chega para o duelo deste domingo descansado e totalmente focado para buscar mais uma final de Campeonato Mineiro.

Com a vantagem de jogar em casa por ter feito uma campanha melhor na primeira fase, o Coelho vai tentar fazer de seu estádio a sua grande arma para superar o Galo, e jogar a final do Mineiro pelo segundo ano consecutivo.

Como chega o Atlético

Ao contrário do América, o Atlético teve um meio de semana cheio com viagem e jogo em Porto Alegre, diante do Grêmio. O Galo foi derrotado pelo Tricolor, mas agora enfrenta o América sob nova direção.

Para o jogo deste domingo, a grande novidade do Atlético será a presença de Eduardo Domínguez, que vai fazer a sua estreia no comando da equipe após deixar o Estudiantes.

AMÉRICA X ATLÉTICO

Semifinal do Campeonato Mineiro – Jogo de volta

Data e horário: 01/03/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA: Gustavo; Nathan Cardoso, Ricardo Silva, Emerson e Artur; Felipe Amaral, Eduardo Person e Maguinho (Léo Alaba); Willian Bigode, Val Soares e Paulo Victor (Yarlen). Técnico: Alberto Valentim.

ATLÉTICO: Everson; Alan Franco, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Cissé, Maycon, Scarpa e Victor Hugo; Dudu (Cuello) e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez

