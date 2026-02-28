Liverpool atropela o West Ham dentro de casa e segue no pelotão de frente

O Liverpool não teve o menor trabalho em golear o West Ham por 5 a 2, neste sábado (28), em Anfield Road, pela 28ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Reds foram aos 48 pontos, na quinta colocação, dentro da zona de classificação para competições europeias. Já o time de Londres, porém, segue na batalha contra o rebaixamento, com 25 pontos, em 18º lugar.
O time da casa começou o jogo com intensidade e abriu o placar logo aos 5 minutos, com Ekitiké finalizando com precisão dentro da área. A vantagem, inclusive, foi ampliada aos 24 minutos, com Van Dijk subindo mais alto em um escanteio cobrado por Szoboszlai e cabeceando firme. O ritmo ofensivo do Liverpool, aliás, não diminuiu. Aos 43 minutos, Mac Allister aproveitou rebote dentro da área para acertar um chute colocado e fazer o terceiro.
Na segunda etapa, porém, o West Ham reagiu aos quatro minutos, com Soucek aproveitando uma sobra dentro da área. O Liverpool chegou ao quarto aos 25, com o holandês Gakpo. O time de Londres voltou a diminuir aos 30, com Castellanos. Disasi, contra, aos 37, fez o quinto gol do Liverpool.
28ª rodada
Sexta (27)
Wolverhampton 2 x 0 Aston Villa
Sábado (28)
Bournemouth 1 x 1 Sunderland
Liverpool 5 x 2 West Ham
Newcastle 2 x 3 Everton
Burnley 4 x 4 Brentford
Leeds x Manchester City (14h30)
Domingo (1º)
Brighton x Nottingham Forest (11h)
Fulham x Tottenham (11h)
Manchester United x Crystal Palace (11h)
Arsenal x Chelsea (13h30)
